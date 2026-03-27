В апреле пионам – обязательно: 30 г в воду – и в мае мощные шапки вырастут размером с арбуз – аромат на 1 км в округе

У многих во дворе и в саду есть пионы. Ведь это фантастически красивые и ароматные цветы, которые радуют пышными шапками диаметром до 23 сантиметров уже в мае. Но для пышного цветения пионы нуждаются в своевременных и правильных подкормках. В каких именно, в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказала биолог Юлия Кондратенок.
Обрезка побегов
По словам эксперта, в апреле важно разрыхлить верхний слой грунта и убрать прошлогодние отмершие побеги. Ведь на них могут быть грибковые споры. Затем следует удалить все сорняки, чтобы они не отнимали питание у пионов.
Первая подкормка
При появлении первых ростков пионы нужно обеспечить азотом – для активного роста побегов, а также калием – для пышного цветения. Чтобы приготовить подкормку, потребуется:
- мочевина (карбамид) – 30 граммов;
- сульфат калия – 20 граммов;
- вода – 10 литров.
Все перечисленные компоненты необходимо смешать и полить пионы. На каждый куст понадобится 3-5 литров подкормки, в зависимости от возраста цветов.
В завершение пионы важно замульчировать торфом или компостом.
Для продолжительного цветения пионы 3 раза за сезон можно полить зольным раствором. Он готовится из расчета 1 стакан древесной золы на 10 литров воды.
Обработка от грибковых болезней
Если пионы в прошлом болели, то нужно для профилактики обработать их раствором медного купороса. Чтобы его приготовить, следует развести 20 граммов медного купороса, 200 граммов жидкого хозяйственного или дегтярного мыла в 10 литрах воды. Все размешать и опрыскать кусты.
