Пиону при появлении ростков - первым делом: Цвести будет, как шикарный король

Совет для дачников и цветоводов.

Сходит снег, на дачах появляются первые ростки, в том числе, из земли появляются первые побеги пионов. В этот период им необходимо дополнительное питание.

На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, чем подкормить пионы в марте с появлением первых ростков.

За время с появления побегов до завершения цветения пионам необходимы 3 подкормки, рассмотрим, какие давать вещества и в каких количествах, важно соблюдать правильные сроки и дозировки подкормок, тогда пионы отблагодарят вас шикарным цветением.

Первая подкормка

Когда из земли появились первые молодые ростки пиона, необходимо его подкормить. На 10 литров воды разводим 15 граммов аммиачной селитры. Даём пионам полив, отправляя воду прямо в ямку у корней. Подкормка даст пионам сил для формирования стеблей и листьев, а также наращивания крупных бутонов.

Вторая подкормка

Второй раз подкармливаем пионы во время цветения. Создадим такой раствор - во 10 литрах воды разведём 8 граммов аммиачной селитры, 6 граммов калийной сили и 12 граммов суперфосфата. Внесём полив под корни. Он поможет пионам цвести пышно и длительно, радовать вас шикарным сладким ароматом.

Третья подкормка

Третий раз нужно подкормить пионы когда они только отцвели. Полезный полив поможет растениям восстановить силы после цветения и накопить в корнях питательные вещества для следующего сезона. На 10 литров воды разводим 6 граммов калийной соли и 12 граммов суперфосфата. Полив, как и в прошлые разы, под корни.

