Куртка "разит" потом - не беда: 3 пшика на подкладку решат проблему вмиг

Совет по избавлению вещей от неприятного запаха.

Зима закончилась, пришло время убирать верхнюю одежду, которую мы носили в холода. Но что же делать, если даже после стирки любимый пуховик или тёплая куртка пахнут потом? Проблема достаточно серьёзная, убирать такую вещь на хранение не рекомендуется, иначе от неё могут пропитаться и другие вещи, стирать перед началом следующей зимы замучаетесь.

Способ избавления верхней одежды от неприятного запаха дают на канале "Бытовые хитрости", даже стирать вещь не придётся.

Самый популярный вариант - отдать вещь в химчистку, оттуда она точно вернётся без всяких посторонних запахов. Но стоят услуги химчистки недёшево, можно разориться, если нести туда все зимние куртки и пуховики.

Рассказываем, как избавиться от запаха пота на подкладке верхней одежды без стирки и химчистки, помогут недорогие средства.

Первый вариант

Первое средство, которое поможет удалить с одежды аромат пота и другие посторонние запахи, - хлоргексидин. Он отлично борется с бактериями, которые как раз и создают удушающий аромат. Удобнее всего брать хлоргексидин в форме спрея. Так расход будет гораздо меньше и пользоваться удобнее.

Если спрея нет, то переливаем средство в любую бутылочку с распылителем. Можно также налить средство на ватный диск и промокнуть места, от которых пахнет потом. После того как средство высохнет, уйдёт и неприятный аромат. Подсушили одежду, и можно спокойно отправлять её на хранение на лето.

Второй вариант

Также убрать запах пота с верхней одежды поможет специализированное средство. Приобретаете спрей теймурова и обрабатываете им одежду с изнаночной стороны. Запах испарится, будто его и не было вовсе. Одежда будет спасена.

