Куда поставить денежное дерево дома, чтобы приносило богатство и изобилие — по фэн-шуй и народным приметам

Многие цветоводы считают, что от толстянки зависит материальное благополучие

Крассула (толстянка) — популярное и неприхотливое растение, с округлыми листьями. Оно еще известно как денежное дерево. Многие верят, что такое название крассула получила не только за сходство листьев с монетками, но и за способность влиять на достаток в семье. Автор канала «Моя успешная дача» делится опытом, как найти для денежного дерева правильное место, чтобы, согласно поверьям, оно помогло улучшить материальное положение семьи.

Где разместить денежное дерево по фэн-шуй

Согласно даосской практике, толстянка активирует зону богатства, которая находится в юго-восточной части помещения. Цвета этой зоны — зеленый и фиолетовый. Лучше всего поставить горшок на юго-восточное окно: там растение получит достаточно утреннего света, но не пострадает от палящих лучей. Можно разместить его и в глубине комнаты, но не в темном углу. Деревце должно быть хорошо видно, его не должны закрывать шторы или мебель. Идеальная высота — на уровне груди, чтобы за ним было удобно ухаживать и любоваться им.

Приметы, как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно увеличивало доход

Сажать или пересаживать толстянку лучше на растущую Луну, в среду.

Желательно вырастить дерево из черенка, взятого у состоятельных людей, или купить его. Считается, что оно должно вбирать энергию хозяина.

Горшок лучше выбрать красный, зелёный или золотой. На дно при посадке кладут 3 или 6 монет решкой вниз.

Воду для полива можно настоять на серебре. Ухаживая за цветком, полезно проговаривать позитивные установки о финансах.

Мнения, о том, приносит ли толстянка богатство, как всегда, разделились.

Одна из читательниц поделилась личной историей:

«Ещё в начале нулевых у нас было шикарное дерево-толстянка, вдруг среди ночи горшок с подоконника падает и цветок ломается, я выкинула его. И в семье наступил финансовый кризис. Вот и не верь. Теперь у меня всегда есть толстянка и ещё долларовое дерево».

Долларовым деревом, напомним, называют замиокулькас. Другая читательница придерживается более прагматичных взглядов.

«Я живу в тёплых краях и весь балкон у меня в этом богатстве, потому что ухода сильно не требует, не капризное, разрастается и цветет быстро в любых условиях, одно плохо — когда цветёт, много мусора, не успеваю выбрасывать, а вот деньги, если сидеть сложа руки, с неба не падают. Без труда не выловишь и рыбку из пруда».

Приметам кто-то доверяет, кто-то нет, но в любом случае для роста и развития денежному дереву нужен базовый уход.

Полив — умеренный, только после подсыхания верхнего слоя почвы. Толстянка накапливает влагу в листьях и легче переносит засуху, чем перелив.

Освещение — яркое, но рассеянное. Лучше всего разместить на юго-восточном окне, притенив от прямых полуденных лучей.

Грунт нужен рыхлый, специальный для суккулентов или кактусов. Горшок выбирают неглубокий, широкий, с дренажными отверстиями.

Температура — летом комфортная комнатная (+20...+25C), зимой желательно +10...+15C.

Подкормка только в период роста (весна-лето) раз в месяц, удобрениями для суккулентов. Для формирования красивого деревца верхушки побегов прищипывают. Толстянка ответит бурным ростом и шикарной "шевелюрой".

