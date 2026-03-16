Выгонит мужа из семьи или поможет материально: народные приметы про домашний фикус — цветоводам на заметку

Комнатные цветы для своих владельцев — все равно что питомцы. О них заботятся, лечат, переживают за них. А некоторые цветоводы к тому же приписывают цветам почти магические свойства. Например, существует множество суеверий и народных примет про фикус дома.
Интересно, что в разных культурах к нему относились по-разному. Если в Китае его называют «драконовым деревом» и дарят молодожёнам как символ крепкого союза, то в славянской традиции, напротив, фикус считали колдовским цветком, способным разрушить семью и выгнать мужчину из дома.
В Таиланде верят, что он отгоняет злых духов, а в Индии почитают как священный символ долголетия. В журнале "Лиза" перечислили позитивные и негативные приметы, связанные с фикусом.
Хорошие приметы про фикус
- Стоящий в гостиной фикус очищает атмосферу дома и приносит счастье.
- На кухне привлекает деньги и способствует финансовому благополучию.
- Фикус, стоящий в спальне супругов - к пополнению.
- В прихожей защищает от сглаза и недобрых людей.
- Если стоит около рабочего места, то дарит силы и энергию
- Цветущий фикус сулит пополнение в семье.
- Свежее, здоровое растение способствует долголетию, хороший подарок для пожилых.
Дурные приметы про фикус
- Порождает семейные ссоры и выгоняет мужа из семьи,
- Притягивает сплетников и завистников.
- Отталкивает от одинокой женщины мужчин, не дает найти личное счастье.
- Перекрывает денежные потоки, ведёт к безденежью.
- Слишком сильная энергетика может навредить неуверенным людям.
- Негативный посыл при дарении (зависть, злоба) передаётся растением.
Как можно заметить, некоторые приметы буквально противоречат друг другу. Скептики напоминают: поверья — лишь суеверия. Научных доказательств влияния фикуса на судьбу не существует. Выбирая растение для своего дома, ориентируйтесь на личные предпочтения. Покупая фикус в подарок, лучше уточните отношение того, кому хотите его подарить, к народным приметам и комнатным цветам в целом.
Ранее Городовой рассказал, как "разбудить" герань весной.