Выгонит мужа из семьи или поможет материально: народные приметы про домашний фикус — цветоводам на заметку
Выгонит мужа из семьи или поможет материально: народные приметы про домашний фикус — цветоводам на заметку

Опубликовано: 16 марта 2026 17:37
 Проверено редакцией
Цветоводы приписывают фикусу почти магические свойства

Комнатные цветы для своих владельцев — все равно что питомцы. О них заботятся, лечат, переживают за них. А некоторые цветоводы к тому же приписывают цветам почти магические свойства. Например, существует множество суеверий и народных примет про фикус дома.

Интересно, что в разных культурах к нему относились по-разному. Если в Китае его называют «драконовым деревом» и дарят молодожёнам как символ крепкого союза, то в славянской традиции, напротив, фикус считали колдовским цветком, способным разрушить семью и выгнать мужчину из дома.

В Таиланде верят, что он отгоняет злых духов, а в Индии почитают как священный символ долголетия. В журнале "Лиза" перечислили позитивные и негативные приметы, связанные с фикусом.

Хорошие приметы про фикус

  • Стоящий в гостиной фикус очищает атмосферу дома и приносит счастье.
  • На кухне привлекает деньги и способствует финансовому благополучию.
  • Фикус, стоящий в спальне супругов - к пополнению.
  • В прихожей защищает от сглаза и недобрых людей.
  • Если стоит около рабочего места, то дарит силы и энергию
  • Цветущий фикус сулит пополнение в семье.
  • Свежее, здоровое растение способствует долголетию, хороший подарок для пожилых.

Дурные приметы про фикус

  • Порождает семейные ссоры и выгоняет мужа из семьи,
  • Притягивает сплетников и завистников.
  • Отталкивает от одинокой женщины мужчин, не дает найти личное счастье.
  • Перекрывает денежные потоки, ведёт к безденежью.
  • Слишком сильная энергетика может навредить неуверенным людям.
  • Негативный посыл при дарении (зависть, злоба) передаётся растением.

Как можно заметить, некоторые приметы буквально противоречат друг другу. Скептики напоминают: поверья — лишь суеверия. Научных доказательств влияния фикуса на судьбу не существует. Выбирая растение для своего дома, ориентируйтесь на личные предпочтения. Покупая фикус в подарок, лучше уточните отношение того, кому хотите его подарить, к народным приметам и комнатным цветам в целом.

Ранее Городовой рассказал, как "разбудить" герань весной.

Алина Владимирова
