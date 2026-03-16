5 шагов в марте — и герань не остановить: шапки пышнее облака — цветут до октября без перерыва

Как "разбудить" герань после зимней спячки

Герань - довольно капризный цветок, который может заставить цвести не каждый дачник. Особенно растение страдает после зимы. В холодное время ему мало света и тепла, поэтому в весну герань вступает уставшей. Стебли вытягиваются, листья бледнеют, куст выглядит неопрятно. Мартовское солнышко улучшает ситуацию, но теперь герани нужно помочь "проснуться" и набраться сил. И тут без грамотных действий цветовода не обойтись. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" рассказывает, как ему удается восстановить сонную герань и добиться пышного цветения.

Дед Егор совершает всего 5 шагов, чтобы дать толчок росту герани и разбудить ее по-настоящему.

Обрезка

В начале марта обрежьте герань, оставив на каждом стебле три-пять почек. Все слабые, тонкие, кривые побеги удалите - они лишь отнимают у растения силы. Прищипните макушки у молодых побегов.

Пересадка

Если герань стоит в одном горшке 2-3 года, то пришло время пересадки. Сильно просторная емкость цветку не нужна, иначе он будет наращивать корни, а нам нужны цветы. Выбирайте горшок на 2-3 см шире предыдущего. Для субстрата подойдет садовая земля, песок и перегной в пропорциях 2:1:1. Пересаживайте аккуратно, стараясь не повредить земляной ком. Следующие два дня не трогайте растение, а на третий день его можно подкормить.

Трехэтапная подкормка

Подкормить герань можно дрожжами. Разведите 1 г сухих дрожжей в 1 л теплой воды и добавьте 1 ч. л. сахара, настоите 2 часа в теплом месте и полейте под корень по 100-150 мл на горшок. Дрожжевая подкормка стимулирует рост.

Через неделю используйте азотную подкормку - она поможет нарастить зеленую массу. Рецепт - 1 ч. л. на 1 л воды. Полейте под корень по 100 мл на горшок.

Еще через неделю подкормите герань фосфором и калием. Разведите 1 ч. л. суперфосфата в 1 л воды, настоите сутки и полейте герань. Эти два компонента обеспечат пышное цветение.

Температурная встряска

В природе герань растет в местах, где наблюдаются резкие температурные колебания. То есть стресс стимулирует цветение. Поэтому можно вынести горшок на балкон после третьей подкормки и оставить там на 1-2 дня.

"Герань испытывает стресс. Думает: холодно стало, надо срочно цвести, пока не замёрзла. И далее она действительно ринется в рост. Бутоны появляются быстрее, цветение обильнее", - объясняет автор блога.

Грамотный полив

Поливайте герань умеренно, когда земля подсыхает на 2 см вглубь. Воду используйте отстоявшуюся, комнатной температуры. Воду лейте под корень, стараясь не попадать на листья. После полива сливайте лишнюю воду из поддона.

Если все сделать правильно, то через месяц не узнаете свою герань. Листья станут крупные, зеленые, молодые побеги будут лезть отовсюду, а еще через пару недель появятся бутоны - пышные, как облако. Дед Егор уверяет, что его герани цветут без перерыва с мая по октябрь, благодаря таким образом за грамотный мартовский уход.

