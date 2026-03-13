Когда и как пересаживать тюльпаны весной: оптимальный срок и другие нюансы процедуры

Чаще всего тюльпаны сажают осенью, но если вы не успели это сделать или вам удобнее заниматься высадкой после зимы, то для этого вполне подойдут и весенние месяцы. Только важно подобрать подходящие климатические условия, а также соблюдать технику пересадки. О том, как и когда пересаживать тюльпаны, рассказывает автор дзен-канала "Антонов сад".

Когда пересаживать

Тюльпаны пересаживают сразу, как сходит снег и почва на глубину 15 см прогревается до 8-10 градусов. Обычно такой срок выпадает на апрель, но в холодных регионах - к концу месяца, ближе к маю. На юге страны процедуру можно провести даже в конце марта.

Если вы не успели пересадить тюльпаны и они уже выдвинули цветоносы, то лучше их теперь не трогать, а подождать, когда завершится цветение. Если вы видите, что цветок болен, то выкопайте его, осмотрите луковицу и по возможности пролечите либо выбросьте.

Как выкапывать

Тюльпаны выкапывают очень аккуратно, чтобы не повредить корни. После выкопки гнезда следует разделить, больные луковицы уничтожить. Если признаки болезни минимальные, то луковку можно спасти. Для этого обработайте ее в биопрепарате, просушите в тени в течение 2 дней и прижгите место среза зеленкой.

Как сажать

Посадка проводится в сухую погоду. Сделайте лунки размером в два раза больше луковиц на расстоянии 15 см друг от друга и пролейте их водой. Вставьте луковицы в лунки и засыпьте почвой. Старайтесь заглубить их на тот же уровень, на каком они росли на прежнем месте. Почву вокруг растений уплотните, еще раз полейте и замульчируйте.

Если все сделать правильно, то тюльпаны хорошо и быстро приживутся на новом месте и одними из первых порадуют вас ярким, красочным, нежным цветением.

