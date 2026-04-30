Гид по дорожным ловушкам: где в Петербурге с 1 мая начнут латать асфальт и перекладывать рельсы

Водителей просят заранее выбирать маршруты.

Майские праздники в Петербурге — это не только шашлыки, но и традиционный сезон дорожного ремонта. В этом году ГАТИ подготовила для водителей внушительный список ограничений.

С 1 мая город начнет «вставать» в разных районах.

Петроградка: забудьте про Пионерскую до зимы

Самые плохие новости ждут тех, кто часто ездит через Петроградскую сторону. Участок Пионерской улицы (от Петергофской до Корпусной) станет практически непроездным.

Здесь строят инженерные сети, и работы продлятся до 25 декабря. Дорогу сильно сузят, так что заторы здесь поселятся надолго.

Также с 1 по 3 мая закроют боковой проезд на Спортивной улице (участок от Крестовского до Вязовой).

Купчино: трамвайный ремонт на Бухарестской

Во Фрунзенском районе начинают приводить в порядок трамвайные пути на Бухарестской улице. Ограничения затронут огромный кусок: от улицы Салова до проспекта Славы и от Альпийского переулка до Димитрова. Работы продлятся до 29 мая. В часы пик здесь будет очень тесно.

Васильевский и Центр: мосты и переулки

На Василеостровском острове тоже неспокойно. До конца лета (31 августа) перекроют движение у Шкиперского моста. А в Академическом переулке будут латать асфальт: 1–3, 10–11 и 13–14 мая.

В самом центре с 1 по 9 мая ограничат проезд по Троицкому мосту в районе Суворовской площади. Там тоже будут менять асфальт и чинить пути.

В Московском районе из-за ремонта теплосетей с 1 по 21 мая ограничат проезд по улице Ленсовета.