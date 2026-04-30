Какие вузы Санкт-Петербурга готовят специалистов по инженерным специальностям?

Опубликовано: 30 апреля 2026 12:25
 Проверено редакцией
инженер
Global Look Press/Roman Naumov
Получить инженерную специальность можно в нескольких вузах Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге несколько вузов готовят специалистов по инженерным специальностям, каждый из которых предлагает уникальные инженерные программы и имеет богатую историю подготовки.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Один из ведущих технических вузов России, основан в 1899 году по поручению С. Ю. Витте. Имеет статус национального исследовательского университета.

Особенности:

  • Включает 11 институтов, среди которых инженерно-строительный, машиностроения, материалов и транспорта, электроники и телекоммуникаций, энергетики.
  • Готовит инженеров, экономистов и менеджеров по более чем 100 специальностям.
  • В 2023 году занимал 5-е место в России по количеству иностранных студентов.
  • На базе вуза работает Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг».
  • Есть военный учебный центр и общежития.

Некоторые направления: строительство, электроэнергетика, машиностроение, информационные технологии, биомедицинские системы.

Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II

Основан в 1773 году — это первое высшее техническое учебное заведение России. В 2023 году переименован в честь императрицы Екатерины II.

Особенности:

  • Включает факультеты: строительный, геологоразведочный, нефтегазовый, механико-машиностроительный, переработки минерального сырья, энергетический и другие.
  • Специализируется на горном деле, геологии, нефтегазовой отрасли, машиностроении.
  • Есть институт базового инженерного образования.
  • Предоставляет общежития для иногородних студентов.

Некоторые направления: горное дело, инженерная геодезия, технология геологической разведки, обогащение полезных ископаемых.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Основан в 1886 году — старейший электротехнический вуз Европы.

Особенности:

  • Включает факультеты: информационно-измерительных и биотехнических систем, приборостроения, электротехники и другие.
  • Специализируется на электротехнике, электронике, приборостроении, биотехнических системах.
  • Есть военный учебный центр и общежития.

В 2025 году на бюджет поступили 1426 бакалавров, 112 специалистов, 900 магистрантов и 119 аспирантов.

Некоторые направления: электроника и наноэлектроника, приборостроение, биотехнические системы и технологии, электроэнергетика и электротехника.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ)

Основан в 1930 году на базе курсов инженеров связи.

Особенности:

  • Включает факультеты: радиоэлектронных систем и робототехники, инфокоммуникационных сетей и систем, информационных технологий и программной инженерии, кибербезопасности.
  • Специализируется на телекоммуникациях, радиотехнике, робототехнике, кибербезопасности.
  • Есть военный учебный центр.

Некоторые направления: конструирование и технология электронных средств, электроника и наноэлектроника, робототехника, управление в технических системах.

