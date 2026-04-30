В Петербурге — дороже: почему бензиновый счетчик в Северной столице крутится быстрее, чем в Москве

Опубликовано: 30 апреля 2026 12:44
 Проверено редакцией
Стоимость бензина в Петербурге также опередила общероссийский показатель.

Мартовские новости не обрадовали автомобилистов Северной столицы. Пока одни ждали весну, другие с грустью смотрели на табло АЗС.

В Петербурге бензин подорожал сразу на 1,2%. Для сравнения: в Москве цены выросли скромнее — на 0,8%, сообщает Росстат.

В среднем по стране рост составил 1,1%, так что Петербург оказался в числе «отличившихся». Хуже всего дела обстоят на Ямале — там цены подскочили сразу на 2%. Всего же ценники переписали в 53 регионах России.

Годовой итог: бензин обгоняет инфляцию

Если смотреть на ситуацию шире, картина выглядит еще тревожнее. За последний год бензин для обычных водителей подорожал на 11,7%.

Это ощутимо бьет по карману, ведь официальная инфляция в стране обычно ниже. Топливо сегодня — это не просто статья расходов, а настоящий предмет роскоши для многих семей.

Оптовый скачок: что это значит для нас?

Самое неприятное скрыто «под капотом» статистики. Оптовые цены, по которым заводы продают топливо заправкам, за месяц взлетели на 10,4%.

Почему это важно? Владельцы АЗС не могут долго работать в убыток. Когда опт дорожает так резко, это неизбежно докатывается до розницы.

Почему бензин дорожает именно сейчас?

К официальным цифрам Росстата стоит добавить несколько важных факторов, о которых говорят эксперты:

  1. Сезонный спрос. Весной всегда начинается «высокий сезон»: дачники выезжают на дороги, а аграрии начинают посевные работы. Спрос на топливо растет.
  2. Ремонты на заводах. Весна — время планового обслуживания нефтеперерабатывающих заводов. Когда часть заводов закрывается на ремонт, бензина на рынке становится меньше.

Юлия Аликова
