В Петербурге — дороже: почему бензиновый счетчик в Северной столице крутится быстрее, чем в Москве

Мартовские новости не обрадовали автомобилистов Северной столицы. Пока одни ждали весну, другие с грустью смотрели на табло АЗС.
В Петербурге бензин подорожал сразу на 1,2%. Для сравнения: в Москве цены выросли скромнее — на 0,8%, сообщает Росстат.
В среднем по стране рост составил 1,1%, так что Петербург оказался в числе «отличившихся». Хуже всего дела обстоят на Ямале — там цены подскочили сразу на 2%. Всего же ценники переписали в 53 регионах России.
Годовой итог: бензин обгоняет инфляцию
Если смотреть на ситуацию шире, картина выглядит еще тревожнее. За последний год бензин для обычных водителей подорожал на 11,7%.
Это ощутимо бьет по карману, ведь официальная инфляция в стране обычно ниже. Топливо сегодня — это не просто статья расходов, а настоящий предмет роскоши для многих семей.
Оптовый скачок: что это значит для нас?
Самое неприятное скрыто «под капотом» статистики. Оптовые цены, по которым заводы продают топливо заправкам, за месяц взлетели на 10,4%.
Почему это важно? Владельцы АЗС не могут долго работать в убыток. Когда опт дорожает так резко, это неизбежно докатывается до розницы.
Почему бензин дорожает именно сейчас?
К официальным цифрам Росстата стоит добавить несколько важных факторов, о которых говорят эксперты:
- Сезонный спрос. Весной всегда начинается «высокий сезон»: дачники выезжают на дороги, а аграрии начинают посевные работы. Спрос на топливо растет.
- Ремонты на заводах. Весна — время планового обслуживания нефтеперерабатывающих заводов. Когда часть заводов закрывается на ремонт, бензина на рынке становится меньше.