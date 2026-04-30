Как добраться от Санкт-Петербурга до Йошкар-Олы?

Добраться из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу можно несколькими способами: на поезде с пересадками или на автомобиле. Каждый вариант имеет свои особенности и нюансы.
Поезд
Прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Йошкар-Олой в 2026 году нет. Потребуется сделать пересадку. Например, можно воспользоваться комбинацией поездов 133А «Поволжье» и 058Г «Марий-Эл» (двухэтажный). Маршрут выглядит так:
- Отправление из Санкт-Петербурга (Московский вокзал) в 14:37.
- Пересадка в Вековке.
- Прибытие в Йошкар-Олу в 09:35.
- Время в пути с учётом пересадки составляет около 1 дня 18 часов 58 минут.
Несколько фактов о железнодорожных перевозках в этом направлении:
В 2021 году после просьбы журналистки к Владимиру Путину было запущено тестовое сообщение с беспересадочными вагонами из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Вагоны включались в состав поезда №637/638, а в обратном направлении — в поезд №337. Время в пути тогда составляло около 36 часов. Маршрут включал остановки в Нижнем Новгороде, Ярославле, Иваново и других городах.
Автомобиль
Расстояние от Санкт-Петербурга до Йошкар-Олы по трассе составляет около 1440 км. Путь можно проложить через Москву, используя трассы М-10 и М-7 «Волга», либо через Тверь и Нижний Новгород.
Несколько интересных фактов о трассе М-12 «Восток», которая частично может быть использована для маршрута:
- М-12 — самая длинная платная дорога в России на начало 2026 года. Её протяжённость с платными участками — 1232 км, а общая длина от Москвы до Екатеринбурга — 1617 км.
- Трасса построена с расчётом на высокую интенсивность движения, имеет по две полосы в каждую сторону с разделителем. Разрешённая скорость — до 110 км/ч.
- На трассе расположены многофункциональные зоны (МФЗ) каждые 30–65 км. Они включают АЗС, кафе, магазины, детские площадки, спортивные комплексы, прачечные и другие удобства для водителей и пассажиров.