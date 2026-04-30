Реакция быстрее человеческой и броня из спецлака: как устроены первые вагоны нашей ВСМ

В Свердловской области, на заводе «Уральские локомотивы», уже начали собирать первые вагоны для нашей собственной высокоскоростной магистрали (ВСМ). Проект перешел из чертежей в реальное железо.

Семь слоев брони и стильный «металлик»

Первые три вагона уже покрасили. Дизайнеры выбрали строгий и современный стиль: черно-серый «металлик», сообщает инфоцентр ВСМ.

Но краска здесь — это не только про красоту. На скорости 400 км/ч обычное покрытие просто облезет от трения о воздух и летящей пыли. Поэтому технологию сделали космической:

Сначала алюминиевый кузов чистят мощной струей песка.

Затем наносят от 4 до 7 слоев защиты: грунтовку, шпаклевку, эмаль и лак.

Краски используют особые — на водной основе. Они не вредят экологии и не боятся ни диких морозов, ни летнего зноя.

Интеллект быстрее человеческого

Самое интересное спрятано внутри «головы» поезда. Машинисту будет помогать продвинутый искусственный интеллект. В кабине установят систему датчиков и лазеров, которые сканируют путь далеко впереди.

Зачем это нужно? На огромной скорости человек может не успеть заметить препятствие на рельсах. А автоматика «видит» всё и принимает решение за доли секунды.

Она работает на опережение, чтобы поездка была максимально безопасной.

Почему это важно для нас?

Главный плюс новой магистрали — это время. Сейчас мы тратим на дорогу между столицами около 4 часов. Новый поезд сократит этот путь до 2 часов 15 минут.

Фактически, поездка в другой город станет такой же привычной, как поход в кино или торговый центр.

Когда поедем?

График уже утвержден, и он довольно плотный. Сейчас вагоны ушли в сборочный цех — там им поставят «начинку» и сделают внутреннюю отделку.

Первые два состава должны выйти на испытания в 2027 году. Если всё пройдет гладко, то совсем скоро мы забудем о долгих переездах и начнем буквально «летать» между Москвой и Санкт-Петербургом по рельсам.