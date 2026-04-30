Почему Поцелуев мост в Санкт-Петербурге так называется?

Название Поцелуева моста — это сочетание исторической реальности и романтических вымыслов, которые сделали его одним из самых популярных и любимых мест Санкт-Петербурга.

Поцелуев мост в Санкт-Петербурге — одно из самых романтичных мест города, окутанное легендами и историями. Его название связано не с поцелуями, как может показаться, а с историей питейного заведения, которое располагалось рядом.

Происхождение названия

Первоначально мост назывался Цветным. В 1738 году Комиссия о Санкт-Петербургском строении присвоила ему это название, потому что переправу раскрасили в разные цвета, чтобы жители не путали с другими мостами через реку Мойку.

Современное название моста известно с 1790 года. Оно происходит от питейного дома «Поцелуй», который открыл купец 3-й гильдии Никифор Васильевич Поцелуев на левом берегу реки Мойки, на углу Никольской улицы (сейчас — улица Глинки). Кабак был настолько популярен, что его название «приросло» и к мосту.

Фамилия купца, в свою очередь, восходит к старинному слову «целовальник» — так называли чиновника, собиравшего подати с кабаков.

Легенды и предания

Несмотря на историческую правду, вокруг названия моста сложилось множество романтических легенд:

В XVIII веке, когда граница города доходила до реки Мойки, мост служил местом прощаний и встреч. Здесь прощались со своими возлюбленными все, кому приходилось уезжать из города.

По одной из версий, название связано с Гвардейским Флотским экипажем. Мост вёл к его воротам, и здесь моряки прощались со своими подругами перед отправкой на службу.

Считалось, что на мосту прощались с родными арестанты — неподалёку находилась тюрьма.

Сохранились предания, что в старину Поцелуев мост служил местом для свиданий молодых влюблённых, которые по каким-то причинам вынуждены были скрывать свои чувства.

Согласно старинному обычаю, на этом мосту целовались не только влюблённые, но и просто знакомые — на счастье, независимо от степени близости и родства.

В XX веке легенды получили дополнительное развитие:

Если при расставании поцеловать человека на этом месте, то он обязательно вернётся.

Влюблённые, поцеловавшиеся на мосту или под ним, непременно будут счастливы. При этом мера счастья будет зависеть от того, как долго длится поцелуй.

Молодожёнам рекомендуется в день свадьбы пройти или проехать по Поцелуеву мосту, начав поцелуй на одном берегу реки Мойки, а закончив — на другом. Это сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

Интересные факты

Поцелуев мост — объект культурного наследия России федерального значения.

Он соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова, улицу Глинки с западной набережной реки Мойки. Рядом расположены комплекс «Новая Голландия» и здание Морских Крюковских казарм (сейчас — Центральный военно-морской музей).

Первый мост на этом месте был деревянным и пешеходным, с подъёмной частью для пропуска мачтовых судов. В 1816 году его заменили на чугунный арочный по проекту архитектора В. Гесте.

В песне 1950-х годов «Ленинградские мосты» в исполнении Леонида Утёсова есть слова: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет».

