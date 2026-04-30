Городовой / Вопросы о Петербурге / Почему Поцелуев мост в Санкт-Петербурге так называется?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему Поцелуев мост в Санкт-Петербурге так называется?

Опубликовано: 30 апреля 2026 14:20
 Проверено редакцией
поцелуев мост
Global Look Press/Natalya Loginova
Название Поцелуева моста — это сочетание исторической реальности и романтических вымыслов, которые сделали его одним из самых популярных и любимых мест Санкт-Петербурга.

Поцелуев мост в Санкт-Петербурге — одно из самых романтичных мест города, окутанное легендами и историями. Его название связано не с поцелуями, как может показаться, а с историей питейного заведения, которое располагалось рядом.

Происхождение названия

Первоначально мост назывался Цветным. В 1738 году Комиссия о Санкт-Петербургском строении присвоила ему это название, потому что переправу раскрасили в разные цвета, чтобы жители не путали с другими мостами через реку Мойку.

Современное название моста известно с 1790 года. Оно происходит от питейного дома «Поцелуй», который открыл купец 3-й гильдии Никифор Васильевич Поцелуев на левом берегу реки Мойки, на углу Никольской улицы (сейчас — улица Глинки). Кабак был настолько популярен, что его название «приросло» и к мосту.

Фамилия купца, в свою очередь, восходит к старинному слову «целовальник» — так называли чиновника, собиравшего подати с кабаков.

Легенды и предания

Несмотря на историческую правду, вокруг названия моста сложилось множество романтических легенд:
В XVIII веке, когда граница города доходила до реки Мойки, мост служил местом прощаний и встреч. Здесь прощались со своими возлюбленными все, кому приходилось уезжать из города.

По одной из версий, название связано с Гвардейским Флотским экипажем. Мост вёл к его воротам, и здесь моряки прощались со своими подругами перед отправкой на службу.

Считалось, что на мосту прощались с родными арестанты — неподалёку находилась тюрьма.

Сохранились предания, что в старину Поцелуев мост служил местом для свиданий молодых влюблённых, которые по каким-то причинам вынуждены были скрывать свои чувства.

Согласно старинному обычаю, на этом мосту целовались не только влюблённые, но и просто знакомые — на счастье, независимо от степени близости и родства.

В XX веке легенды получили дополнительное развитие:

  • Если при расставании поцеловать человека на этом месте, то он обязательно вернётся.
  • Влюблённые, поцеловавшиеся на мосту или под ним, непременно будут счастливы. При этом мера счастья будет зависеть от того, как долго длится поцелуй.
  • Молодожёнам рекомендуется в день свадьбы пройти или проехать по Поцелуеву мосту, начав поцелуй на одном берегу реки Мойки, а закончив — на другом. Это сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

Интересные факты

Поцелуев мост — объект культурного наследия России федерального значения.

Он соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова, улицу Глинки с западной набережной реки Мойки. Рядом расположены комплекс «Новая Голландия» и здание Морских Крюковских казарм (сейчас — Центральный военно-морской музей).

Первый мост на этом месте был деревянным и пешеходным, с подъёмной частью для пропуска мачтовых судов. В 1816 году его заменили на чугунный арочный по проекту архитектора В. Гесте.

В песне 1950-х годов «Ленинградские мосты» в исполнении Леонида Утёсова есть слова: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет».

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью