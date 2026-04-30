Почему Поцелуев мост в Санкт-Петербурге так называется?

Поцелуев мост в Санкт-Петербурге — одно из самых романтичных мест города, окутанное легендами и историями. Его название связано не с поцелуями, как может показаться, а с историей питейного заведения, которое располагалось рядом.
Происхождение названия
Первоначально мост назывался Цветным. В 1738 году Комиссия о Санкт-Петербургском строении присвоила ему это название, потому что переправу раскрасили в разные цвета, чтобы жители не путали с другими мостами через реку Мойку.
Современное название моста известно с 1790 года. Оно происходит от питейного дома «Поцелуй», который открыл купец 3-й гильдии Никифор Васильевич Поцелуев на левом берегу реки Мойки, на углу Никольской улицы (сейчас — улица Глинки). Кабак был настолько популярен, что его название «приросло» и к мосту.
Фамилия купца, в свою очередь, восходит к старинному слову «целовальник» — так называли чиновника, собиравшего подати с кабаков.
Легенды и предания
Несмотря на историческую правду, вокруг названия моста сложилось множество романтических легенд:
В XVIII веке, когда граница города доходила до реки Мойки, мост служил местом прощаний и встреч. Здесь прощались со своими возлюбленными все, кому приходилось уезжать из города.
По одной из версий, название связано с Гвардейским Флотским экипажем. Мост вёл к его воротам, и здесь моряки прощались со своими подругами перед отправкой на службу.
Считалось, что на мосту прощались с родными арестанты — неподалёку находилась тюрьма.
Сохранились предания, что в старину Поцелуев мост служил местом для свиданий молодых влюблённых, которые по каким-то причинам вынуждены были скрывать свои чувства.
Согласно старинному обычаю, на этом мосту целовались не только влюблённые, но и просто знакомые — на счастье, независимо от степени близости и родства.
В XX веке легенды получили дополнительное развитие:
- Если при расставании поцеловать человека на этом месте, то он обязательно вернётся.
- Влюблённые, поцеловавшиеся на мосту или под ним, непременно будут счастливы. При этом мера счастья будет зависеть от того, как долго длится поцелуй.
- Молодожёнам рекомендуется в день свадьбы пройти или проехать по Поцелуеву мосту, начав поцелуй на одном берегу реки Мойки, а закончив — на другом. Это сулит долгую и счастливую семейную жизнь.
Интересные факты
Поцелуев мост — объект культурного наследия России федерального значения.
Он соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова, улицу Глинки с западной набережной реки Мойки. Рядом расположены комплекс «Новая Голландия» и здание Морских Крюковских казарм (сейчас — Центральный военно-морской музей).
Первый мост на этом месте был деревянным и пешеходным, с подъёмной частью для пропуска мачтовых судов. В 1816 году его заменили на чугунный арочный по проекту архитектора В. Гесте.
В песне 1950-х годов «Ленинградские мосты» в исполнении Леонида Утёсова есть слова: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет».