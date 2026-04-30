От ночных заморозков до +23 за одни сутки: синоптики раскрыли, какая погода будет в Петербурге в майские праздники

Зима окончательно сдалась. Синоптики обещают, что начало мая в Петербурге и области будет аномально теплым. Доставайте легкие ветровки и солнечные очки — они вам точно понадобятся.
Жара на старте: с 1 по 3 мая
Самыми жаркими станут первые три дня месяца. Если 1 мая воздух прогреется до комфортных +17°C, то к субботе столбик термометра может подскочить до +23°C, сообщил синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.
Солнца будет много, хотя небольшая облачность возможна. Это идеальное время для прогулок в парках или поездок на дачу.
Прощание с заморозками
Важная новость для садоводов и тех, кто боится замерзнуть ночью: ночь на 1 мая станет последней, когда температура в Ленобласти может упасть ниже нуля. Дальше — только «плюс».
В самом Петербурге заморозков больше не ждут, а первая декада месяца будет на пару градусов теплее привычной нормы.
Будут ли дожди?
Без осадков совсем не обойдется, но они не испортят общую картину:
- 1 мая: на западе области во второй половине дня может капнуть небольшой дождь.
- 1-2 мая: в самом Петербурге будет сухо.