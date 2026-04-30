Как пережил блокаду Ленинграда Летний сад? Вопросы о Петербурге
От 92 до 300 тысяч: кто в Северной столице богаче Город
Где в Санкт-Петербурге можно пожарить шашлыки в майские праздники? Вопросы о Петербурге
Отели на побережье - в прошлом: какие районы Стамбула стоит рассмотреть туристам из России - точно понравятся Полезное
ИИ почувствует даже усталость в голосе: как петербургский транспорт превращается в гаджет на колесах Город
От ночных заморозков до +23 за одни сутки: синоптики раскрыли, какая погода будет в Петербурге в майские праздники

Опубликовано: 30 апреля 2026 14:49
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Начиная с 1 мая облачность сменит солнечное небо.

Зима окончательно сдалась. Синоптики обещают, что начало мая в Петербурге и области будет аномально теплым. Доставайте легкие ветровки и солнечные очки — они вам точно понадобятся.

Жара на старте: с 1 по 3 мая

Самыми жаркими станут первые три дня месяца. Если 1 мая воздух прогреется до комфортных +17°C, то к субботе столбик термометра может подскочить до +23°C, сообщил синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Солнца будет много, хотя небольшая облачность возможна. Это идеальное время для прогулок в парках или поездок на дачу.

Прощание с заморозками

Важная новость для садоводов и тех, кто боится замерзнуть ночью: ночь на 1 мая станет последней, когда температура в Ленобласти может упасть ниже нуля. Дальше — только «плюс».

В самом Петербурге заморозков больше не ждут, а первая декада месяца будет на пару градусов теплее привычной нормы.

Будут ли дожди?

Без осадков совсем не обойдется, но они не испортят общую картину:

  • 1 мая: на западе области во второй половине дня может капнуть небольшой дождь.
  • 1-2 мая: в самом Петербурге будет сухо.
Автор:
Юлия Аликова
