Билет в «автономном режиме»: почему петербуржцам нужно срочно обновить «Подорожник»

Пассажирам посоветовали заранее пополнять баланс и приобретать проездные билеты.

Многие ждали, что в вестибюлях метро Петербурга и у турникетов наконец-то сделают бесплатный Wi-Fi. Но руководство подземки решило иначе: расширять сеть не будут.

По мнению чиновников и депутатов, пассажирам не нужен интернет «у дверей». Гораздо важнее, чтобы проезд можно было оплатить даже тогда, когда связь вообще не ловит, считает депутат Законодательного собрания Алексей Цивилёв.

«Подорожник» теперь работает в «осаде»

Главная новость — мобильное приложение «Подорожник» научили работать без интернета. Минцифры внесло его в так называемые «белые списки».

Это значит, что даже если в городе из-за безопасности «глушат» мобильный интернет, приложение всё равно должно открываться и показывать билет.

Но есть важное условие: приложение нужно обновить до последней версии прямо сейчас. Старые версии в условиях блокировок могут просто не запуститься.

Коварный момент с банками

Тут кроется главный подвох. Само приложение «Подорожник» в офлайне сработает, а вот ваш банк — нет.

Если на улице работают «глушилки», вы не сможете перевести деньги с карты на счет «Подорожника» или пополнить баланс через банковское приложение. Связь с банком просто не установится.

Что нужно сделать пассажирам?

Чтобы не застрять перед турникетом в час пик (особенно в праздники вроде 9 Мая, когда меры безопасности усиливают), план действий простой: