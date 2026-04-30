Билет в «автономном режиме»: почему петербуржцам нужно срочно обновить «Подорожник»
От ночных заморозков до +23 за одни сутки: какая погодп будет в Петербурге в первые майские праздники Город
Реакция быстрее человеческой и броня из спецлака: как устроены первые вагоны нашей ВСМ Город
Почему Поцелуев мост в Санкт-Петербурге так называется? Вопросы о Петербурге
Из 100500 сортов в 2026 году выбираю чёрный: красота и польза в одном флаконе – ухаживать проще простого Полезное
Как добраться от Санкт-Петербурга до Йошкар-Олы? Вопросы о Петербурге
Билет в «автономном режиме»: почему петербуржцам нужно срочно обновить «Подорожник»

Опубликовано: 30 апреля 2026 13:27
 Проверено редакцией
Билет в «автономном режиме»: почему петербуржцам нужно срочно обновить «Подорожник»
Билет в «автономном режиме»: почему петербуржцам нужно срочно обновить «Подорожник»
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Пассажирам посоветовали заранее пополнять баланс и приобретать проездные билеты.

Многие ждали, что в вестибюлях метро Петербурга и у турникетов наконец-то сделают бесплатный Wi-Fi. Но руководство подземки решило иначе: расширять сеть не будут.

По мнению чиновников и депутатов, пассажирам не нужен интернет «у дверей». Гораздо важнее, чтобы проезд можно было оплатить даже тогда, когда связь вообще не ловит, считает депутат Законодательного собрания Алексей Цивилёв.

«Подорожник» теперь работает в «осаде»

Главная новость — мобильное приложение «Подорожник» научили работать без интернета. Минцифры внесло его в так называемые «белые списки».

Это значит, что даже если в городе из-за безопасности «глушат» мобильный интернет, приложение всё равно должно открываться и показывать билет.

Но есть важное условие: приложение нужно обновить до последней версии прямо сейчас. Старые версии в условиях блокировок могут просто не запуститься.

Коварный момент с банками

Тут кроется главный подвох. Само приложение «Подорожник» в офлайне сработает, а вот ваш банк — нет.

Если на улице работают «глушилки», вы не сможете перевести деньги с карты на счет «Подорожника» или пополнить баланс через банковское приложение. Связь с банком просто не установится.

Что нужно сделать пассажирам?

Чтобы не застрять перед турникетом в час пик (особенно в праздники вроде 9 Мая, когда меры безопасности усиливают), план действий простой:

  1. Обновите приложение. Сделайте это дома, пока есть стабильный интернет.
  2. Пополните баланс заранее. Не ждите момента, когда приложите телефон к турникету. Закиньте деньги на проезд за день-два до поездки.
  3. Имейте запасной вариант. Старая добрая пластиковая карта «Подорожник» или обычный жетон всё еще остаются самыми надежными способами проезда, которым вообще не нужны спутники и вышки связи.
Автор:
Юлия Аликова
Город
