Билет в «автономном режиме»: почему петербуржцам нужно срочно обновить «Подорожник»

Многие ждали, что в вестибюлях метро Петербурга и у турникетов наконец-то сделают бесплатный Wi-Fi. Но руководство подземки решило иначе: расширять сеть не будут.
По мнению чиновников и депутатов, пассажирам не нужен интернет «у дверей». Гораздо важнее, чтобы проезд можно было оплатить даже тогда, когда связь вообще не ловит, считает депутат Законодательного собрания Алексей Цивилёв.
«Подорожник» теперь работает в «осаде»
Главная новость — мобильное приложение «Подорожник» научили работать без интернета. Минцифры внесло его в так называемые «белые списки».
Это значит, что даже если в городе из-за безопасности «глушат» мобильный интернет, приложение всё равно должно открываться и показывать билет.
Но есть важное условие: приложение нужно обновить до последней версии прямо сейчас. Старые версии в условиях блокировок могут просто не запуститься.
Коварный момент с банками
Тут кроется главный подвох. Само приложение «Подорожник» в офлайне сработает, а вот ваш банк — нет.
Если на улице работают «глушилки», вы не сможете перевести деньги с карты на счет «Подорожника» или пополнить баланс через банковское приложение. Связь с банком просто не установится.
Что нужно сделать пассажирам?
Чтобы не застрять перед турникетом в час пик (особенно в праздники вроде 9 Мая, когда меры безопасности усиливают), план действий простой:
- Обновите приложение. Сделайте это дома, пока есть стабильный интернет.
- Пополните баланс заранее. Не ждите момента, когда приложите телефон к турникету. Закиньте деньги на проезд за день-два до поездки.
- Имейте запасной вариант. Старая добрая пластиковая карта «Подорожник» или обычный жетон всё еще остаются самыми надежными способами проезда, которым вообще не нужны спутники и вышки связи.