Алименты и "Паутина": доступ к камерам и рейды по выходным - новые методы взыскания

Приставов хотят пустить в выходные и подключить к системе «Паутина» для охоты на должников по алиментам

Счетная палата РФ предложила усилить контроль за выплатами алиментов и расширить полномочия судебных приставов. В ход пойдут не только выходные дни, но и доступ к системе «Паутина» для отслеживания машин неплательщиков. Об этом передает "Деловой Петербург".

Что конкретно предлагают

По данным доклада СП, ведомство хочет добиться от МВД и ФССП совместной работы.

Срок - до 1 ноября 2026 года. Речь идет о доступе приставов к подсистеме «Анализ перемещения транспортных средств», которая работает на базе софта «Паутина». Это позволит вычислять должников по алиментам через их автомобили.

Кроме того, предлагается:

разрешить приставам работать не только в будни, но и в выходные; обязать взыскателей сообщать о смене банковских реквизитов, чтобы переводы не уходили в никуда.

Почему ситуация до сих пор не решена

В Счетной палате признают: динамика взысканий положительная, но проблему закрыть пока не выходит. Причины - высокая загрузка сотрудников, особенности алиментных дел и социально-экономические факторы.

Должники не всегда могут платить, а законы в некоторых местах не до конца урегулированы.

Самый популярный вид наказания для алиментщиков - исправительные работы (свыше 80% случаев). Но многие от них уклоняются.

С 2026 года принудительные работы стали самостоятельным видом наказания, что должно расширить практику их применения.

Цифры и петербургские реалии

Статистика говорит сама за себя:

количество алиментных производств снизилось с 1,6 млн (2022) до 1,5 млн (2024);

доля оконченных дел выросла с 7,5% до 9,9%;

ежегодная сумма взысканий подскочила с 66,5 млрд рублей до 92 млрд.

В Петербурге на 1 апреля 2026 года возбуждено 458 уголовных дел по алиментной статье. Двое должников отправились в колонию, еще 69 получили исправительные работы.

С начала 2025 года приставы взыскали почти миллиард рублей - на 29,6% больше, чем годом ранее.

Один из показательных случаев: иностранец из Мексики не платил на 11-летнюю дочь, ссылаясь на незнание русского языка, но после визита к приставу выплатил долг.

