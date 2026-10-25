Осенью 2026-го погашение просрочек по коммуналке пойдет быстрее.
Банкам официально развязали руки.
Приставов хотят пустить в выходные и подключить к системе «Паутина» для охоты на должников по алиментам
Порог, после которого приставы начинают действовать.
Ранее уже был случай, когда петербурженке с двойным гражданством пришлось выплатить почти полмиллиона рублей долга, чтобы вернуть право на выезд из России.
Накапливают долги не только работающие люди, но и пенсионеры, которые обязаны оплачивать их, несмотря на маленький доход.
Жители Санкт-Петербурга заметно уменьшили свои долги.
Знание законодательства и соблюдение своих прав — лучшая страховка от неприятных сюрпризов.
Необходимо не только контролировать расходы и разумно использовать кредиты, но и работать над увеличением доходов и выводом экономической деятельности из «серой» зоны.
Это может стать сигналом о возрастающих рисках для заемщиков.
Вероятнее всего, долги останутся невозмещенными.
Понимание ограничений на размер удержаний поможет защитить свои финансовые интересы и обеспечить себе достаточный уровень жизни на пенсии.
Жители Петербурга накопили долги за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 4,2 миллиарда рублей.
Есть пять частых причин, о которых вы можете даже не догадываться.
Нововведение стартовало 1 января 2025 года.
Стоит привести дела в порядок, чтобы не бегать по инстанциям.