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Петербуржцу пришлось заплатить больше полумиллиона рублей, чтобы выехать из страны: как так вышло Петербуржцу пришлось заплатить больше полумиллиона рублей, чтобы выехать из страны: как так вышло
Ранее уже был случай, когда петербурженке с двойным гражданством пришлось выплатить почти полмиллиона рублей долга, чтобы вернуть право на выезд из России.
13 сен 2025 15:15
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Заложники кредитов: как среднему классу избежать передачи долгов по наследству Заложники кредитов: как среднему классу избежать передачи долгов по наследству
Необходимо не только контролировать расходы и разумно использовать кредиты, но и работать над увеличением доходов и выводом экономической деятельности из «серой» зоны.
12 мар 2025 18:01
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