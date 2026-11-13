Почему в Петербурге кредитный спад
Средняя цена нового автомобиля выросла до 2,92 миллиона рублей.
Осенью средняя стоимость нового автомобиля в Санкт-Петербурге составила 2,92 миллиона рублей.
Почему люди платят в пять раз больше по ипотеке, чем берут в долг.
Рынок новых легковых автомобилей в России за десять месяцев текущего года уменьшился на 20 процентов.
Банковские ловушки после последнего платежа, о которых лучше знать заранее.
Получить желаемый кредит на жилье становится все сложнее.
Для получения льгот необходимо учитывать все условия программ и подготовить необходимые документы.
И это только начало, еще две волны прокатятся по россиянам этим летом и в январе 2026 года.
Получить деньги в долг станет сложнее.
Мало того, что придется отдавать кредит, так еще и посадить могут.
Новая возможность не вызвала особого восторга.
Покупка квартиры в рассрочку может быться выгодным вариантом, но она требует особой осторожности и внимательности.
Ипотека петербуржцам стала не по карману.
Россиян, мечтающих о своем уголке, лишат шансов купить квартиру.
Необходимо не только контролировать расходы и разумно использовать кредиты, но и работать над увеличением доходов и выводом экономической деятельности из «серой» зоны.
Наследники точно окажутся не слишком довольны.
Закончиться все это может очень печально.
Это может стать сигналом о возрастающих рисках для заемщиков.
Прецедентов уже хватает.