Дорога в долг: за 2025 год россияне купили в кредит 623 тысячи легковушек

В 2025 году россияне оформили кредиты на приобретение 623 тысяч легковых автомобилей, сообщил Сергей Целиков, директор агентства по аналитике автомобильного рынка. За этот же период число автокредитов снизилось на 3% по сравнению с прошлыми показателями. Общая сумма, выданная на покупку новых машин в кредит, составила 905,6 миллиарда рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее.
За первые десять месяцев года российский авторынок новых легковых автомобилей сократился на 20% и достиг 1,06 миллиона проданных машин. Большинство таких приобретений совершили граждане страны — около 86% или 910 тысяч автомобилей. Оставшиеся 151 тысяча машин (14%) пришлись на долю юридических лиц.
На протяжении десяти месяцев 2025 года доля автомобилей, приобретаемых посредством кредитования, достигла 58,8%. В октябре этот показатель вновь поднялся — до 62,4%. Таким образом, автокредитование укрепило свои позиции среди других способов покупки транспорта.
Рынок автокредитов показал положительную динамику по многим параметрам. Процентная ставка за год снизилась на 5,3 пункта и составила 11%. Количество одобренных заявок выросло на 11 пунктов, достигнув 42%, а средний размер займа увеличился почти на 10%, поднявшись до 1,61 миллиона рублей.
Средняя продолжительность выплаты по таким займам осталась на прежнем уровне — 5,7 года.