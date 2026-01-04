«Метод проверен поколениями спортсменов, пловцов и военных»: чем протирать очки зимой, чтобы не запотевали

Лайфхак для тех, кто не носит контактные линзы.

С наступлением холодов обладатели очков сталкиваются с одной из самых назойливых проблем — запотеванием линз. Резкий перепад температур при входе с мороза в теплое помещение превращает стекла в непроглядное “облако”, мешая видеть мир.

Как с этим справиться порталу «Городовой» рассказал Вячеслав Куренков, офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель клиники доктора Куренкова.

Он предложил ряд эффективных решений — от современных средств до проверенных временем народных способов.

Арсенал современных решений: от салфеток до спреев

Профессор Куренков акцентирует внимание на самых надежных и безопасных методах, которые не вредят ни глазам, ни самим очкам.

“Есть специальные салфетки для очков с антифогом. Это самый эффективный и безопасный вариант для ваших глаз и очков”, — отмечает эксперт.

Эти салфетки пропитаны особым составом, который создает на поверхности линзы невидимую гидрофильную пленку, препятствующую образованию влажных капель.

“Они продаются в оптиках, магазинах где есть соответствующие разделы, а также в интернетмагазинах”.

Помимо салфеток, существуют и спреи-антифоги.

“Аналогичный принцип”, — поясняет офтальмолог.

При нанесении на чистые линзы, растирании и высыхании они также создают защитный слой.

“Один флакон служит очень долго, не один сезон”, — подчеркивает профессор, говоря об экономической выгоде такого решения.

Микрофибра и влажные салфетки: для экстренных случаев

В качестве вспомогательных средств для борьбы с последствиями запотевания профессор Куренков рекомендует микрофибру.

“Сухая, чистая салфетка из микрофибры. Она не царапает линзы и хорошо убирает влагу, но не предотвращает запотевание, а борется с последствиями”, — говорит он.

Такая салфетка — незаменимый спутник для тех, кто носит очки. Влажные салфетки для линз (без спирта) также могут быть использованы для экстренной очистки, однако их антифоговый эффект кратковременен.

Народные хитрости: действенность с оговорками

Вячеслав Куренков не отрицает эффективность народных методов, но призывает к осторожности.

“Многие из них работают по принципу создания тонкого мыльного или жирового слоя, который меняет поверхностное натяжение воды, не давая ей собираться в капли (туман)”.

“Важно: перед нанесением любых средств очки нужно тщательно вымыть и обезжирить!”

Мыльный раствор — проверенная классика.

“Намылить пальцы обычным туалетным или хозяйственным мылом (без увлажняющих добавок и кремов). Аккуратно нанести на сухие линзы с обеих сторон и растереть. Дать высохнуть 10-20 секунд, затем аккуратно отполировать сухой салфеткой из микрофибры до полной прозрачности”, — таков рецепт.

“Эффект: Держится от нескольких часов до суток. Метод проверен поколениями спортсменов, пловцов и военных”.

Зубная паста — с большой осторожностью.

Профессор предупреждает:

“Использовать самую простую, белую, не гелевую, не отбеливающую пасту (абразивы в отбеливающей могут поцарапать покрытие)”.

Если решиться на этот метод, то “нанести горошину, аккуратно растереть, смыть прохладной водой, вытереть насухо микрофиброй”.

Однако “риск повредить дорогое многофункциональное покрытие (антиблик, антицарапка) выше. Лучше использовать для простых стекол или в крайнем случае”.

Глицерин — более щадящий вариант.

Для тех, кто ищет более мягкое средство, профессор предлагает глицерин.

“Смешать глицерин и жидкое мыло (или шампунь) в пропорции ~5:1. Нанести каплю, растереть, аккуратно отполировать сухой салфеткой”.

“Эффект: Хороший, состав более щадящий, чем мыло в чистом виде”.

Применение этих советов, как современных, так и народных, поможет сохранить чистоту стекол и обеспечить комфортное зрение в любую погоду.