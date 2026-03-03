Городовой / Полезное / 2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день
2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день

Опубликовано: 3 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт необычного и вкусного салата из свеклы: без тонны майонеза 

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" поделилась рецептом нежного и пикантного салата со свеклой, который готовится довольно быстро и просто, без всякого майонеза. Получается настолько вкусным, что исчезает со стола первым. Идеально подойдет и на праздник, и на каждый день. О "Винегрете" с "Шубой" все забудут.

Что потребуется:

  • свекла – 2 шт.;
  • зеленое яблоко – 1 шт.;
  • грецкие орехи – 1 горсть;
  • укроп – 1 небольшой пучок;
  • растительное масло – 2 столовые ложки;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • соль – 1/3 чайной ложки;
  • лимонный сок – 1 чайная ложка.

Как приготовить:

В первую очередь отвариваем или запекаем свеклу до готовности. Чистим зеленое яблоко, убираем сердцевину и натираем его на средней терке.

Грецкие орехи крупно нарезаем, подсушиваем на сковороде и добавляем к яблокам. Сварившуюся свеклу натираем на крупной терке и тоже отправляем в салатник.

Пропускаем чеснок через пресс и смешиваем с растительным маслом. Добавляем лимонный сок и соль, перемешиваем и заправляем салат. Мелко рубим укроп и украшаем блюдо. Подаем к столу.

Полезные советы:

  • Если добавить в салат теплую свеклу, то она даст сок, и блюдо "поплывет". Поэтому лучше дать корнеплодам остыть. Запеченная свекла получится слаще и ароматнее.
  • Не стоит натирать яблоко на мелкой терке, иначе оно даст много сока. Лучше отдать предпочтение средней.
  • Орехи следует предварительно подсушить на сковороде в течение пары минут. Так они станут ароматнее и будут хрустеть. Это заметно улучшит вкус салата.
  • Если чеснок крупный, то будет достаточно 1 зубчика, а если мелкий, то понадобятся 2.
  • После заправки лучше дать салату отдохнуть минут 10. За это время ингредиенты "подружатся", и вкусы соединятся.

Ранее мы поделились еще одним интересным рецептом салата со свеклой.

Автор:
Ольга Зайцева
