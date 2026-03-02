Городовой / Полезное / Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок
Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок

Опубликовано: 2 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Универсальная закуска на все случаи жизни

Сырные палочки подойдут и на перекус, и как дополнение к ужину, и на праздничный стол. Готовятся они быстро и просто – справится даже ребенок.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • панировочные сухари – 120 г;
  • мука – 80 г;
  • сыр – 250 г.;
  • подсолнечное масло – 250 г;
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления

Нарежьте сыр на брусочки шириной 1 см и длиной 10 см. В одну емкость насыпьте муку, во вторую – панировочные сухари, а в третьей взбейте яйца до достижения однородной консистенции.

Возьмите один сырный брусочек, обваляйте его в муке, затем – в яичной смеси, затем – в муке и снова в яйце. После этого палочку нужно щедро обволочь в панировочных сухарях.

Поставьте сковородку на средний огонь, смажьте маслом и разогрейте. Поместите на нее палочки и жарьте их с двух сторон до достижения золотистой корочки примерно полторы минуты. Готовую закуску выложите на бумажное полотенце – так вы избавитесь от излишков жира.

Лайфхаки

Некоторые хозяйки не обволакивают сырные палочки в панировочных сухарях. По их мнению, панировка забивает вкус сыра и напитывается жиром. А если вы все же решили пожарить палочки в панировке, предварительно вы можете добавить в нее свои любимые специи.

Готовая закуска разойдется на ура, особенно если вы подадите ее со сметаной или кетчупом.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить легкий весенний салат из куриного филе и пекинской капусты.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
