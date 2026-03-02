Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок

Сырные палочки подойдут и на перекус, и как дополнение к ужину, и на праздничный стол. Готовятся они быстро и просто – справится даже ребенок.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- панировочные сухари – 120 г;
- мука – 80 г;
- сыр – 250 г.;
- подсолнечное масло – 250 г;
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления
Нарежьте сыр на брусочки шириной 1 см и длиной 10 см. В одну емкость насыпьте муку, во вторую – панировочные сухари, а в третьей взбейте яйца до достижения однородной консистенции.
Возьмите один сырный брусочек, обваляйте его в муке, затем – в яичной смеси, затем – в муке и снова в яйце. После этого палочку нужно щедро обволочь в панировочных сухарях.
Поставьте сковородку на средний огонь, смажьте маслом и разогрейте. Поместите на нее палочки и жарьте их с двух сторон до достижения золотистой корочки примерно полторы минуты. Готовую закуску выложите на бумажное полотенце – так вы избавитесь от излишков жира.
Лайфхаки
Некоторые хозяйки не обволакивают сырные палочки в панировочных сухарях. По их мнению, панировка забивает вкус сыра и напитывается жиром. А если вы все же решили пожарить палочки в панировке, предварительно вы можете добавить в нее свои любимые специи.
Готовая закуска разойдется на ура, особенно если вы подадите ее со сметаной или кетчупом.
