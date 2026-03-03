ГАТИ тестирует «умные» лодки: в 500 раз эффективнее инспекторов

При подведении итогов работы за 2025 год ГАТИ анонсировала инновационный проект: запуск беспилотных катеров с ИИ для выявления нарушений. Тестирование технологии стартует в ближайшее время.
Эти катера обеспечат надзор за водными участками: они зафиксируют повреждения и граффити на набережных, проверят недоступные фасады домов и проследят за зонами ремонтных работ.
Эксперты отмечают, что один ИИ-модуль способен обработать в 500 раз больше объектов за смену, чем обычный инспектор.
Беспилотники расширят возможности ГАТИ по оптимизации контроля, способствуя лучшей сохранности архитектурного вида Петербурга, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Проект реализован в сотрудничестве с АО «Технопарк Санкт-Петербурга», где резиденты разрабатывают беспилотные суда. После получения всех разрешений ГАТИ перейдёт к полевым испытаниям.