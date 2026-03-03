Городовой / Город / ГАТИ тестирует «умные» лодки: в 500 раз эффективнее инспекторов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день Полезное
Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок Полезное
"Живая" вода для фиалки: стакан под куст – и даже хилая сенполия станет королевой Полезное
Петербургские вузы под прицелом Рособрнадзора: что нарушено Город
Не сорт, а превосходный десерт: плоды слаще сахара, даже на салаты пускать жалко - каждый томат весом в 600 г Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

ГАТИ тестирует «умные» лодки: в 500 раз эффективнее инспекторов

Опубликовано: 3 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
ГАТИ тестирует «умные» лодки: в 500 раз эффективнее инспекторов
ГАТИ тестирует «умные» лодки: в 500 раз эффективнее инспекторов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Один нейросетевой модуль обрабатывает в 500 раз больше объектов за рабочий день.

При подведении итогов работы за 2025 год ГАТИ анонсировала инновационный проект: запуск беспилотных катеров с ИИ для выявления нарушений. Тестирование технологии стартует в ближайшее время.

Эти катера обеспечат надзор за водными участками: они зафиксируют повреждения и граффити на набережных, проверят недоступные фасады домов и проследят за зонами ремонтных работ.

Эксперты отмечают, что один ИИ-модуль способен обработать в 500 раз больше объектов за смену, чем обычный инспектор.

Беспилотники расширят возможности ГАТИ по оптимизации контроля, способствуя лучшей сохранности архитектурного вида Петербурга, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Проект реализован в сотрудничестве с АО «Технопарк Санкт-Петербурга», где резиденты разрабатывают беспилотные суда. После получения всех разрешений ГАТИ перейдёт к полевым испытаниям.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью