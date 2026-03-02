"Живая" вода для фиалки: стакан под куст – и даже хилая сенполия станет королевой

Фиалка, обеспеченная достаточным объемом питательных веществ и света, способна к цветению в любой сезон. Отсутствие бутонов на вашем комнатном растении может свидетельствовать о необходимости дополнительной подкормки. Вместо приготовления различных настоев и растворов, попробуйте рассмотреть альтернативный метод.
Для подкормки фиалок рекомендуется использовать минеральную воду, доступную в большинстве торговых точек. Эта жидкость обогащена питательными элементами, необходимыми для полноценного развития фиалки, отмечает агроном Ксения Давыдова.
Перед применением минеральной воды в качестве подкормки необходимо удалить из нее углекислый газ. Также важно довести температуру жидкости до комнатной, поскольку холодная вода может вызвать стресс у растения.
Рекомендуется внести один стакан минеральной воды в грунт, после чего слегка разрыхлить почву. Данную процедуру следует повторять дважды в месяц.
В ближайшее время вы непременно отметите долгожданный результат, поскольку на фиалке активно сформируются многочисленные бутоны.
