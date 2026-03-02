Городовой / Полезное / "Живая" вода для фиалки: стакан под куст – и даже хилая сенполия станет королевой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день Полезное
ГАТИ тестирует «умные» лодки: в 500 раз эффективнее инспекторов Город
Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок Полезное
Петербургские вузы под прицелом Рособрнадзора: что нарушено Город
Не сорт, а превосходный десерт: плоды слаще сахара, даже на салаты пускать жалко - каждый томат весом в 600 г Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

"Живая" вода для фиалки: стакан под куст – и даже хилая сенполия станет королевой

Опубликовано: 2 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
"Живая" вода для фиалки: стакан под куст – и даже хилая сенполия станет королевой
"Живая" вода для фиалки: стакан под куст – и даже хилая сенполия станет королевой
legion-media
Как оживить даже самую чахлую фиалку

Фиалка, обеспеченная достаточным объемом питательных веществ и света, способна к цветению в любой сезон. Отсутствие бутонов на вашем комнатном растении может свидетельствовать о необходимости дополнительной подкормки. Вместо приготовления различных настоев и растворов, попробуйте рассмотреть альтернативный метод.

Для подкормки фиалок рекомендуется использовать минеральную воду, доступную в большинстве торговых точек. Эта жидкость обогащена питательными элементами, необходимыми для полноценного развития фиалки, отмечает агроном Ксения Давыдова.

Перед применением минеральной воды в качестве подкормки необходимо удалить из нее углекислый газ. Также важно довести температуру жидкости до комнатной, поскольку холодная вода может вызвать стресс у растения.

Рекомендуется внести один стакан минеральной воды в грунт, после чего слегка разрыхлить почву. Данную процедуру следует повторять дважды в месяц.

В ближайшее время вы непременно отметите долгожданный результат, поскольку на фиалке активно сформируются многочисленные бутоны.

Ранее мы рассказали, как добиться мощной бутонизации орхидеи.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью