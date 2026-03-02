Городовой / Город / Петербургские вузы под прицелом Рособрнадзора: что нарушено
Петербургские вузы под прицелом Рособрнадзора: что нарушено

Опубликовано: 2 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Среди нарушителей оказались СПбГУТ и ГУАП.

Рособрнадзор выдал предостережение двум петербургским вузам. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как указано в заявлении, они касаются недопустимости нарушений обязательных требований и рекомендовал принять меры для их соблюдения в ходе федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.

В число нарушителей вошли Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

Кроме того, лицензия Дагестанского медицинского стоматологического института была приостановлена.

Автор:
Юлия Аликова
Город
