Петербургские вузы под прицелом Рособрнадзора: что нарушено

Рособрнадзор выдал предостережение двум петербургским вузам. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как указано в заявлении, они касаются недопустимости нарушений обязательных требований и рекомендовал принять меры для их соблюдения в ходе федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В число нарушителей вошли Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Кроме того, лицензия Дагестанского медицинского стоматологического института была приостановлена.