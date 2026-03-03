Так картошку вы ещё не готовили: Нежный и сливочный гратен - едим даже без мяса

Новости по теме

Самые тонкие и дырчатые: Как я пеку блины на молоке - простой рецепт по шагам

Перейти

Наливаем уксус в молоко – и через 30 минут домашний сыр готов: в 100 раз вкуснее и проще "Филадельфии"

Перейти

Не картофель, а восторг ленивого дачника: выдает по 40 клубней с 1 куста даже в сырое лето – ни окучивания, ни хлопот

Перейти

«Птичье молоко», но на желатине: простой рецепт нежнейшего торта - Агзамов бы залюбовался

Перейти

Вместо масла и сырых яиц — только творог и три желтка: вот мой 5-минутный соус, который все едят ложками

Перейти