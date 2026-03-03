Так картошку вы ещё не готовили: Нежный и сливочный гратен - едим даже без мяса

Если вы не хотите возиться с приготовлением мясного блюда, но надо срочно что-то придумать на ужин, готовьте вкусный гратен из картофеля, съедят его даже без мяса и котлет, так нежно и сочно получится.
Как приготовить нежное сливочное блюдо из картофеля, рассказывают на канале "Простые рецепты", стоит приготовить его на ужин или в качестве второго на обед.
Для приготовления картофельного гратена под сливочным соусом нужно:
- 8-9 средних картофелин;
- 2 зубца чеснока;
- 60 г сливочного масла;
- 600 мл молока;
- 3 ст. л. муки;
- соль и специи;
- 100 г твёрдого сыра.
Приготовление блюда по шагам
- Картошку моем, чистим, нарезаем тонкими слайсами. Сделать это можно при помощи устройства для чистки овощей, так ломтики получатся максимально прозрачными, блюдо приготовится быстро.
- Укладываем ломтики картошки в форму или сковороду, в которой можно запекать в духовке. Кладём плотно, так блюдо не будет разваливаться при накладывании в тарелки.
- Готовим соус - для этого чеснок измельчаем и жарим на масле вместе с мукой, пока она немного не подрумянится, постоянно помешиваем, чтобы не было пригорания к дну сковородки.
- Добавляем в соус соль, специи, заливаем молоком. Варить будем до загустения соуса. Пробуем его на соль, затем выливаем поверх картошки в форму. Встряхиваем посуду, чтобы соус распределился между ломтиками картошки максимально равномерно.
- Сыр натираем и выкладываем поверх картошки и соуса.
- Готовить картошку под соусом будем в духовке на 190 градусах, уйдёт на это около 40 минут. Готовность можно проверить, разломив кусочек картофеля, если он мягкий, значит, блюдо подаём к столу.
Такой картофель вполне может заменить полноценный приём пищи. Для аромата готовое блюдо можно посыпать свежей зеленью.
