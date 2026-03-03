Городовой / Полезное / Так картошку вы ещё не готовили: Нежный и сливочный гратен - едим даже без мяса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Высеваем перец на рассаду в марте: Взойдут даже старые сухие семена - хитрость Полезное
2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день Полезное
ГАТИ тестирует «умные» лодки: в 500 раз эффективнее инспекторов Город
Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок Полезное
"Живая" вода для фиалки: стакан под куст – и даже хилая сенполия станет королевой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Так картошку вы ещё не готовили: Нежный и сливочный гратен - едим даже без мяса

Опубликовано: 3 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Так картошку вы ещё не готовили: Нежный и сливочный гратен - едим даже без мяса
Так картошку вы ещё не готовили: Нежный и сливочный гратен - едим даже без мяса
Legion-Media
Рецепт вкусного картофельного гратена под соусом.

Если вы не хотите возиться с приготовлением мясного блюда, но надо срочно что-то придумать на ужин, готовьте вкусный гратен из картофеля, съедят его даже без мяса и котлет, так нежно и сочно получится.

Как приготовить нежное сливочное блюдо из картофеля, рассказывают на канале "Простые рецепты", стоит приготовить его на ужин или в качестве второго на обед.

Для приготовления картофельного гратена под сливочным соусом нужно:

  • 8-9 средних картофелин;
  • 2 зубца чеснока;
  • 60 г сливочного масла;
  • 600 мл молока;
  • 3 ст. л. муки;
  • соль и специи;
  • 100 г твёрдого сыра.

Приготовление блюда по шагам

  1. Картошку моем, чистим, нарезаем тонкими слайсами. Сделать это можно при помощи устройства для чистки овощей, так ломтики получатся максимально прозрачными, блюдо приготовится быстро.
  2. Укладываем ломтики картошки в форму или сковороду, в которой можно запекать в духовке. Кладём плотно, так блюдо не будет разваливаться при накладывании в тарелки.
  3. Готовим соус - для этого чеснок измельчаем и жарим на масле вместе с мукой, пока она немного не подрумянится, постоянно помешиваем, чтобы не было пригорания к дну сковородки.
  4. Добавляем в соус соль, специи, заливаем молоком. Варить будем до загустения соуса. Пробуем его на соль, затем выливаем поверх картошки в форму. Встряхиваем посуду, чтобы соус распределился между ломтиками картошки максимально равномерно.
  5. Сыр натираем и выкладываем поверх картошки и соуса.
  6. Готовить картошку под соусом будем в духовке на 190 градусах, уйдёт на это около 40 минут. Готовность можно проверить, разломив кусочек картофеля, если он мягкий, значит, блюдо подаём к столу.

Такой картофель вполне может заменить полноценный приём пищи. Для аромата готовое блюдо можно посыпать свежей зеленью.

Ранее издание "Городовой" сообщало, как можно приготовить вкусные оладьи из печени.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью