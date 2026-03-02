Городовой / Полезное / За уши не оттащишь: Такие печеночные оладьи придутся по вкусу даже тем, кто терпеть не может печень – рецепт
За уши не оттащишь: Такие печеночные оладьи придутся по вкусу даже тем, кто терпеть не может печень – рецепт

Опубликовано: 2 марта 2026 19:17
 Проверено редакцией
За уши не оттащишь: Такие печеночные оладьи придутся по вкусу даже тем, кто терпеть не может печень – рецепт
За уши не оттащишь: Такие печеночные оладьи придутся по вкусу даже тем, кто терпеть не может печень – рецепт
Городовой ру
Рецепт печеночных оладий

В период Киевской Руси оладьи изготавливались из говяжьей печени с добавлением лука, яиц и разнообразных специй. Рецепт печеночных оладий приобрел широкую известность на территории Российской империи благодаря деятельности торговцев и путешественников.

Со временем состав ингредиентов претерпел изменения и расширился. Изначально это было простое блюдо без дополнительных компонентов, но впоследствии появились вариации с овощами, грибами, творогом и различными приправами.

В XIX веке печеночные оладьи традиционно подавались с хреном и горчицей. В советское время печеночные оладьи часто готовили для торжественных мероприятий, особенно в условиях дефицита мясных продуктов.

Ингредиенты:

  • Печень (любая) — 500 гр;
  • Лук — 1 шт;
  • Яйца — 2 шт;
  • Мука — 1 стакан;
  • Соль — по вкусу;
  • Сода — щепотка;
  • Специи — по вкусу;
  • Масло — для жарки.

1. Печень тщательно промыть, удалить пленку и замочить в молоке на 30 минут для устранения горечи.

2. Затем печень и лук измельчить с помощью мясорубки, после чего добавить яйца, муку, соду и специи.

3. Все компоненты следует тщательно перемешать и оставить на двадцать минут для настаивания.

4. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до образования золотистой корочки. Рекомендуется подавать с соусом по вашему выбору.

Ранее мы рассказали, как приготовить простой салат из крабовых палочек.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
