Тру морковь и режу крабовые палочки: "Нажористый" салат "Мария" готов за 10 минут

Опубликовано: 2 марта 2026 04:28
Legion-Media
Рецепт вкусного салат, приготовить - быстрее некуда.

Иногда на приготовление сложных блюд времени нет совсем, при этом хочется накормить вкусным блюдом гостей или домашних. Расскажем, как приготовить быстрый салат "Мария", нужно нарезать крабовые палочки и натереть морковь.

Способом приготовления вкусного салата делятся на канале "Простые рецепты", блюдо будет готово к подаче на стол уже через 10 минут.

Для приготовления салата "Мария" нужны следующие продукты:

  • 200 г корейской моркови;
  • 1 банка консервированной фасоли;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 2 зубца чеснока;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • соль, свежая зелень.

Способ приготовления салата по шагам:

  1. Подготовим корейскую морковь. Если салат у вас есть в наличии, то сливаем с него жидкость и перекладываем в глубокую тарелку. Если нет, то можно быстро натереть морковь длинной тонкой соломкой, добавить обжаренный лук вместе с маслом, немного уксуса и специй, перемешать.
  2. С фасоли сольём жидкость, зелень нарежем мелко, пару веточек оставим для украшения салата "Мария".
  3. Крабовые палочки нарубим кубиками. Чеснок натираем или рубим мелко, также отправляем в салат.
  4. Смешиваем все ингредиенты, солим по вкусу, заправляем блюдо сметаной.

Салат "Мария" готов к подаче на стол. Он станет палочкой-выручалочкой в любой ситуации. Кроме быстроты приготовления его преимущество - высокое содержание белка, таким блюдом можно быстро наесться. Такие блюда хозяйки обычно называют "нажористыми". Они быстро вызывают чувство насыщения, что только в плюс - перекусил и забыл о чувстве голода надолго.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, что вкусного можно заказать в кафе Белоруссии кроме драников.

Автор:
Марина Котова
Полезное
