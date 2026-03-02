Тру морковь и режу крабовые палочки: "Нажористый" салат "Мария" готов за 10 минут

Иногда на приготовление сложных блюд времени нет совсем, при этом хочется накормить вкусным блюдом гостей или домашних. Расскажем, как приготовить быстрый салат "Мария", нужно нарезать крабовые палочки и натереть морковь.
Способом приготовления вкусного салата делятся на канале "Простые рецепты", блюдо будет готово к подаче на стол уже через 10 минут.
Для приготовления салата "Мария" нужны следующие продукты:
- 200 г корейской моркови;
- 1 банка консервированной фасоли;
- 200 г крабовых палочек;
- 2 зубца чеснока;
- 3 ст. л. сметаны;
- соль, свежая зелень.
Способ приготовления салата по шагам:
- Подготовим корейскую морковь. Если салат у вас есть в наличии, то сливаем с него жидкость и перекладываем в глубокую тарелку. Если нет, то можно быстро натереть морковь длинной тонкой соломкой, добавить обжаренный лук вместе с маслом, немного уксуса и специй, перемешать.
- С фасоли сольём жидкость, зелень нарежем мелко, пару веточек оставим для украшения салата "Мария".
- Крабовые палочки нарубим кубиками. Чеснок натираем или рубим мелко, также отправляем в салат.
- Смешиваем все ингредиенты, солим по вкусу, заправляем блюдо сметаной.
Салат "Мария" готов к подаче на стол. Он станет палочкой-выручалочкой в любой ситуации. Кроме быстроты приготовления его преимущество - высокое содержание белка, таким блюдом можно быстро наесться. Такие блюда хозяйки обычно называют "нажористыми". Они быстро вызывают чувство насыщения, что только в плюс - перекусил и забыл о чувстве голода надолго.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, что вкусного можно заказать в кафе Белоруссии кроме драников.