Не только драники: что самое вкусное в кафе Белоруссии — выбор туриста-гурмана

Республика Беларусь - одно из самых популярных туристических направлений. Туристы из России приезжают сюда, чтобы насладиться европейской чистотой и красотой, полюбоваться на старинные величественные замки, а также полакомиться знаменитыми белорусскими блюдами. О том, что подадут вам в кафе Белоруссии, расскажем в нашей статье.
Прежде всего отметим, что цены в белорусских заведениях общепита почти такие же, как в российских, но с той лишь разницей, что порции раза в 3 больше, поэтому много не заказывайте - иногда достаточно всего одного блюда на семью из трех человек. В кафе чисто, уютно, обслуживание хорошее. К российским туристам здесь относятся очень доброжелательно. Например, вам могут принести "комплимент" от шеф-повара или посоветовать какое-то особенное блюдо, которое придется по вкусу именно россиянину.
Что заказать в кафе
А теперь разберемся, какие блюда чаще всего заказывают туристы из России в кафе и ресторанах Белоруссии:
- налистники. Так называются рулетики из пресного яичного теста с начинкой из творога, картошки, грибов, мяса или любых других продуктов. Выглядят как блинчики, но основа практически безвкусная - вся "соль" именно в начинке. Рекомендуется попробовать как сытные, так и сладкие варианты;
- кулага. Десерт, представляющий собой запеченное сочетание лесных ягод с ржаной мукой с добавлением сахара или меда. Подается холодным. По консистенции блюдо похоже на густой кисель - сочное, сладкое, с пикантной ягодной кислинкой. Рекомендуем заказывать кулагу вместе с блинчиками. Иногда десерт предлагается в меню под названием "саладуха";
- пельмени. Белорусский рецепт пельменей предусматривает их тушение или запекание в томатном соусе. Нам такой способ варки кажется непривычным - будто вам подали томатный суп с плавающими пельменями. Но по вкусу блюдо потрясающее! Сытное, наваристое, насыщенное. А на мясе в пельменях белорусы ой как не любят экономить!
- драники в горшочке. И, конечно, нельзя обойти стороной знаменитые белорусские драники. Можно заказать простые классические деруны со сметаной, но мы советуем попробовать драники в горшочке. Их располагают послойно с мясом и запекают - получается что-то вроде жаркого с драниками. Вкусно и сытно! И напомним о гигантских белорусских порциях - одного горшочка хватит на двух-трех человек.
Что лучше не брать в кафе Белоруссии
Белорусы готовят с любовью и душой и очень стараются порадовать туриста, поэтому невкусных блюд здесь, пожалуй, не найти. Но, например, нет смысла брать здесь пиццу, роллы и фастфуд, который вы сможете заказать и у себя на родине - здесь эти блюда особо не отличаются. Поэтому рекомендуем сосредоточиться на национальной белорусской кухне.
