Не гибрид, а стойкий марафонец: перцы вяжет и в зной, и в дождь - по 14 кг с кв.м, плодоносит до октября

Новости по теме

Перец попрет как бешеный: простая формула расчета дат посева - готовимся к рекордному урожаю

Перейти

Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере

Перейти

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Перейти

Не перец, а награда дачника: валит плодами без продыху и в жару, и в холода – урожай собираем по 5 кг с 1 куста

Перейти

Не перец, а подарок Судьбы: штампует плоды как бешеный даже в суровое лето – урожай собираем бочками, по 20 шт. с 1 куста

Перейти