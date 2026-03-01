Городовой / Полезное / Кипятим 3 ложки – и 10-летняя сковорода сияет как новая: нагар сразу отлип, а еда больше не пригорает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кофе пьют, а жмых сушат: как применяют на дачном участке: 5 способов умных садоводов Полезное
Зачем подполковник публично ударил портного: история одной оплеухи в петербургском «Пассаже» Вопросы о Петербурге
Из всех томатов-гигантов выбираю 1 – и кормлю помидорами всех соседей: плоды до 1.5 кг, мясистые и медовые Полезное
Фиалке в марте - обязательно: 5 капель под корень - и к апрелю сенполия наденет яркую шапку соцветий Полезное
1 таблетка в вазу – и тюльпаны стоят 2 недели как свежие: не букет, а благоухающий оазис Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кипятим 3 ложки – и 10-летняя сковорода сияет как новая: нагар сразу отлип, а еда больше не пригорает

Опубликовано: 1 марта 2026 11:34
 Проверено редакцией
Кипятим 3 ложки – и 10-летняя сковорода сияет как новая: нагар сразу отлип, а еда больше не пригорает
Кипятим 3 ложки – и 10-летняя сковорода сияет как новая: нагар сразу отлип, а еда больше не пригорает
Legion-Media
Простой и эффективный способ чистки сковороды 

Каждой хозяйке известно, что идеальные блюда, а тем более идеальные блины требуют идеально чистой сковороды. Но даже самая качественная кухонная утварь со временем покрывается слоем жира и нагара, отчистить которые бывает очень трудно, даже с помощью едкой химии. Но выход нашелся. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простейшим, бюджетным и рабочим способом чистки сковороды. Засияет как новая: жир и нагар исчезнут без следа.

По словам эксперта, в первую очередь следует налить в сковороду горячую воду. Затем нужно приготовить чистящий состав. Для этого потребуется:

  • соль – 1 столовая ложка;
  • пищевая сода – 1 столовая ложка;
  • средство для мытья посуды – 1 столовая ложка.

Перечисленные ингредиенты необходимо смешать и добавить в сковороду с горячей водой. Все размешать, накрыть крышкой и пропарить на медленном огне 15-20 минут.

За это время нагар с жиром размягчатся и станут податливыми для чистки. После нужно снять сковороду с огня и дать раствору остыть. Потом взять узелковую сетку или металлическую губку и счистить все загрязнения. Они отойдут без усилий. Останется помыть сковороду обычным способом и сполоснуть водой. Засверкает как на праздник.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и поделились на интернет-просторах собственными способами чистки сковороды:

"Средство для мытья посуды, сода кальцинированная, мыло хозяйственное, тертое на терке. Все смешиваю с горячей водой и кипячу сковороду. Потом немного прохожусь металлической теркой. Долго, но эффективно".

"Сковородки хватает на год, потом меняю, нагар все равно остается, ничем не убрать".

"Любое средство для чистки грилей хорошо справляется с нагаром на сковороде".

Ранее мы поделились еще одним способом чистки сковороды.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью