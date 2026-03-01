Кипятим 3 ложки – и 10-летняя сковорода сияет как новая: нагар сразу отлип, а еда больше не пригорает

Простой и эффективный способ чистки сковороды

Каждой хозяйке известно, что идеальные блюда, а тем более идеальные блины требуют идеально чистой сковороды. Но даже самая качественная кухонная утварь со временем покрывается слоем жира и нагара, отчистить которые бывает очень трудно, даже с помощью едкой химии. Но выход нашелся. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простейшим, бюджетным и рабочим способом чистки сковороды. Засияет как новая: жир и нагар исчезнут без следа.

По словам эксперта, в первую очередь следует налить в сковороду горячую воду. Затем нужно приготовить чистящий состав. Для этого потребуется:

соль – 1 столовая ложка;

пищевая сода – 1 столовая ложка;

средство для мытья посуды – 1 столовая ложка.

Перечисленные ингредиенты необходимо смешать и добавить в сковороду с горячей водой. Все размешать, накрыть крышкой и пропарить на медленном огне 15-20 минут.

За это время нагар с жиром размягчатся и станут податливыми для чистки. После нужно снять сковороду с огня и дать раствору остыть. Потом взять узелковую сетку или металлическую губку и счистить все загрязнения. Они отойдут без усилий. Останется помыть сковороду обычным способом и сполоснуть водой. Засверкает как на праздник.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и поделились на интернет-просторах собственными способами чистки сковороды:

"Средство для мытья посуды, сода кальцинированная, мыло хозяйственное, тертое на терке. Все смешиваю с горячей водой и кипячу сковороду. Потом немного прохожусь металлической теркой. Долго, но эффективно". "Сковородки хватает на год, потом меняю, нагар все равно остается, ничем не убрать". "Любое средство для чистки грилей хорошо справляется с нагаром на сковороде".

Ранее мы поделились еще одним способом чистки сковороды.