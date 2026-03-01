Фиалке в марте - обязательно: 5 капель под корень - и к апрелю сенполия наденет яркую шапку соцветий

Чтобы фиалка радовала пышным и долгим цветением круглый год, ей необходима регулярная забота, особенно в плане питания. Ведь именно достаточное количество полезных веществ позволяет комнатному растению формировать настоящие "шапки" из нежных цветов.
Польза весенней подкормки
Особенно важна подкормка в весенний период, когда фиалка активно набирает силу. В это время примерно раз в две недели следует побаловать ее особым "витаминным коктейлем", советует эксперт портала "Антонов сад" Ольга Никонорова.
Двухкомпонентный раствор для полива
Настоящим стимулятором для роста и обильного цветения станет доппинг на основе тиамина (витамина B1) и глюкозы. Приготовить его очень просто: на 5 литров чистой воды добавьте 1 миллилитр тиамина и 5 миллилитров глюкозы. Тщательно перемешайте и полейте этим раствором под корень растение.
Важно не злоупотреблять такой подкормкой! Достаточно проводить ее не чаще двух раз в месяц, особенно в период активной вегетации, который приходится на начало весны. При желании, тиамин и глюкозу можно использовать по отдельности.
Личный опыт цветовода
"Тиамин оказывает положительное действие на уровень энергии, идеален для стимуляции роста. Вещество также выступает как антиоксидант, защищая от разрушительного воздействия вредных факторов. Поэтому для фиалки подкормка на основе витамина очень важна", - считает Елена из Казани.
Ранее портал "Городовой" рассказал про эффективный способы решения проблемы сухих кончиков листьев у спатифиллума.