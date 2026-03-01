Фиалке в марте - обязательно: 5 капель под корень - и к апрелю сенполия наденет яркую шапку соцветий

Новости по теме

Вношу под корень 1 раз в 2 недели – и чахлая фиалка мнит себя королевой: выпускает "корону" из бутонов нереальной красоты

Перейти

1 чайная ложка в горшок - и фиалка штампует бутоны без отдыха: не растение, а цветущее облако

Перейти

Фиалка покроется цветочной шапкой: 1 г в воду – и бутоны полезут как по расписанию – эффект сразу

Перейти

1 ложка в воду - и фиалка цветет 365 дней в году: пышность зашкаливает - словно облако, а не растение

Перейти

Фиалка начнет выпускать по 5 бутонов в день: всего 2 капли в воду – и пышные шапки видны за 1 километр

Перейти