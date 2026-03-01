Для русских — сущая кара, для иностранцев — мечта: маршрут по России, о котором грезят европейцы

Для целых групп туристов эта поездка по России сродни сафари или карнавалу в Рио

Самая длинная железная дорога в мире — Транссибирская магистраль. Ее протяженность от Ярославского вокзала в Москве до вокзала Владивостока 9288 километров. Поезда «Россия» (маршруты 001 и 002) преодолевают это расстояние почти за неделю. Это направление популярно среди иностранных туристов. По какой причине — размышлял путешественник, автор канала "Беспорядочные путешествия".

Большинство пассажиров используют Транссиб для коротких переездов между сибирскими и дальневосточными городами. Но есть и те, кто решается на полный маршрут: кому-то нельзя летать по здоровью, кто-то боится самолётов, у кого-то есть льготы на железнодорожный проезд.

Однако если здоровье и финансы позволяют лететь, возникает вопрос: зачем тратить неделю на дорогу? Виды за окном не отличаются разнообразием, остановки в городах слишком коротки для прогулок, а комфорт плацкарта вряд ли способствует работе или творчеству. Казалось бы, одни неудобства.

Но для иностранцев Транссиб — настоящая мечта. На туристических форумах эту поездку обсуждают с благоговением, сравнивая с сафари в Африке или карнавалом в Рио. Существуют специализированные турагентства, предлагающие туры по магистрали с остановками и без.

Автор лично встречал двух европейцев — немца и испанца, — проехавших весь Транссиб. Оба были в восторге: их впечатлило общение с попутчиками, быт в поезде, редкие остановки, возможность размять кости. Турист назвал это "опытом, который случается раз в жизни".

Сам автор проехал множество отрезков Транссиба, но всегда — ради перемещения между городами. Самый долгий его переезд — 30 часов до Кировска. Идея провести в поезде неделю без возможности нормально помыться, поесть и отдохнуть кажется ему сомнительной.

Однако каждому своё. Кто-то едет за романтикой, разговорами с попутчиками, чаем в подстаканниках и бабушкиными беляшами на полустанках. А тот факт, что Транссиб стал туристическим брендом России, привлекающим гостей из-за рубежа, автор отмечает как положительный. Иные страны можно пересечь на поезде за несколько часов, а для России и недели мало — просторы необъятные.

Ранее Городовой рассказал, каким российским городам больше 1000 лет.