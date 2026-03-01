На ЕГЭ валятся даже отличники: это простое слово – настоящая заноза для выпускников

Вы считаете себя грамотным человеком и готовы без конца поправлять тех, кто испытывает трудности с правильным написанием на родном языке? Давайте проверим ваши знания.
Мы подготовили слово, в котором часто встречаются ошибки. Кстати, даже знатоки русского языка впадают в ступор перед его написанием. Сможете ли вы выбрать правильный вариант или присоединитесь к тем, кому требуется дополнительное обучение?
Как пишется правильно:
- понаслышке;
- по наслышке;
- по на слышке.
Задание перед вами, осталось выбрать правильный вариант. Если вы ошибётесь, ничего страшного, ведь мы непременно подскажем вам верный ответ. Подумайте как следует, прежде чем подсмотреть нашу подсказку.
Правильное написание этого слова — слитное. «Понаслышке» и никак иначе. Ну как, удалось ли вам дать верный ответ? Если задача вызвала у вас затруднения, просто запомните слово, наверняка оно вам понадобится не один раз.
Ранее мы рассказали, какое еще слово вызывает затруднения даже у филологов.