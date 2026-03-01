Когда сажать томаты на рассаду в 2026 году: идеальный день для посева — помидоров нарастет море

Выбираем оптимамльный день посева томатов на рассаду

Посев томатов на рассаду - это первый шаг на пути к богатому урожаю. Поэтому к процедуре следует относиться с большой ответственностью. Особых правил требует не только сама манипуляция, но и выбор дня, когда она будет проведена. От этого во-многом зависит количество и качество будущего урожая. Автор дзен-канала "Твоя Дача" рассказывает, какой день идеально подходит для посева томатов на рассаду.

Помидоры можно по праву назвать королями теплого сезона за их популярность, а также за любовь к теплу. И рано их высеивать нет смысла. Даже если они взойдут и начнут развиваться, то постепенно вытянутся, а вытянувшаяся рассада не сможет дать полноценный урожай. Поэтому оптимальное время для посева семян помидоров на рассаду приходится с 15 марта по 5 апреля. Если высадить семена в этот период, то к моменту пересадки в грунт или теплицу возраст рассады достигнет 50-60 дней.

Пересаживать томаты принято после 10 мая, когда почва прогреется и минует угроза заморозков. Рассада возрастом 50-60 дней отлично перенесет процедуру и в будущем порадует дачника крупными, сочными и сладкими помидорами.

Если вы планируете выращивать томаты в необогреваемой теплице, то начинайте посев с 15 марта. Если помидоры будут расти в открытом грунте, то не торопитесь и отложите посев до конца марта - начала апреля.

"Для получения более раннего урожая, особенно в регионах с коротким летом, можно посеять семена немного раньше, но тогда нужно быть готовым к дополнительному освещению и поддержанию оптимальной температуры для рассады", - советует автор блога.

