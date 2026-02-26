Сажаю в марте — собираю урожай через 2 недели: что можно посеять на даче в первый месяц весны

Каждому дачнику уже не трепится открыть дачный сезон и приступить к работе с землей. Однако мартовский снег и холода не позволяют пока начинать огороднические занятия. Но если ваши руки совсем исчесались от нетерпения, то спешим вас порадовать - существуют культуры, которые можно посеять на участок даже в марте. Списком таких растений делится автор дзен-канала "Антонов сад - дача и огород".
Конечно, речь идет о культурах, которые смогут развиваться в начале весны только в тепличных условиях. Итак, в теплицу в марте можно высадить следующие семена:
- редис. Подойдут ранние сорта "18 дней", "Престо", "Жара", "Суперстар". Чтобы получать урожай постоянно, проводите посевы раз в 2-3 недели, заглубляя семена на 1-1,5 см и распределяя их в 3-5 см друг от друга;
- салат. Сюда относятся листовые салаты, шпинат, кресс-салат, руккола, листовая горчица. Они дают сочные свежие листья уже через 2-3 недели после всходов;
- зелень. Петрушка и укроп - отличные варианты для мартовского посева в теплицу. Если речь идет об укропе, то подходящие сорта - "Грибовский" и "Аллигатор". Хорошо в этот период развивается и лук на перо типа батуна, шалота или шнитт-лука;
- морковь. Для выращивания в теплице в марте используйте короткоплодные сорта, например, "Парижская каротель" или "Амстердамская".
Кроме того, в начале весны в теплицу можно посеять разные виды и сорта капусты на рассаду, а если теплица отапливается, то она подойдет и для выращивания рассады пасленовых и бахчевых культур.
"Также в теплице можно посеять семена однолетних цветов: алиссум, цинния, рудбекия, астры, дельфиниум, календула, петуния, лобелия и другие", - отмечает автор блога.
