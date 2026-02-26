Городовой / Город / Кибербезопасность бьёт рекорды: +27% вакансий и зарплаты до 171 тыс. в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кибербезопасность бьёт рекорды: +27% вакансий и зарплаты до 171 тыс. в Петербурге

Опубликовано: 26 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Кибербезопасность бьёт рекорды: +27% вакансий и зарплаты до 171 тыс. в Петербурге
Кибербезопасность бьёт рекорды: +27% вакансий и зарплаты до 171 тыс. в Петербурге
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Санкт-Петербург доминирует на рынке труда Северо-Запада, предлагая более 2400 вакансий.

По данным экспертов крупной платформы по онлайн-рекрутингу, в 2025 году спрос на специалистов по кибербезопасности в Ленинградской области резко вырос — на 27% по сравнению с 2024-м, сообщает ТАСС.

При этом зарплаты значительно поднялись: медианная составила 83 300 рублей (+39% к прошлому году), а в топовых вакансиях доход достигает 142 000 рублей. Об этом информирует «Петербургский дневник».

Санкт-Петербург лидирует на рынке труда Северо-Запада, где открыто свыше 2400 вакансий — это 75% от всех предложений в округе. Здесь средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, а в самых прибыльных позициях доходит до 171 200 рублей.

За Петербургом по уровню оплаты следуют Мурманская область (100 000 рублей) и Республика Коми (90 000 рублей). В Вологодской, Калининградской, Архангельской областях и Карелии ставки ниже — от 65 до 71,5 тысячи рублей.

Новгородская и Псковская области на последнем месте (60–62,5 тысячи рублей), хотя в Новгородской иногда предлагают до 120 тысяч.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью