Кибербезопасность бьёт рекорды: +27% вакансий и зарплаты до 171 тыс. в Петербурге

По данным экспертов крупной платформы по онлайн-рекрутингу, в 2025 году спрос на специалистов по кибербезопасности в Ленинградской области резко вырос — на 27% по сравнению с 2024-м, сообщает ТАСС.
При этом зарплаты значительно поднялись: медианная составила 83 300 рублей (+39% к прошлому году), а в топовых вакансиях доход достигает 142 000 рублей. Об этом информирует «Петербургский дневник».
Санкт-Петербург лидирует на рынке труда Северо-Запада, где открыто свыше 2400 вакансий — это 75% от всех предложений в округе. Здесь средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, а в самых прибыльных позициях доходит до 171 200 рублей.
За Петербургом по уровню оплаты следуют Мурманская область (100 000 рублей) и Республика Коми (90 000 рублей). В Вологодской, Калининградской, Архангельской областях и Карелии ставки ниже — от 65 до 71,5 тысячи рублей.
Новгородская и Псковская области на последнем месте (60–62,5 тысячи рублей), хотя в Новгородской иногда предлагают до 120 тысяч.