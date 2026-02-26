Самые короткие названия населенных пунктов России: список и где их найти

Росреестр подвел необычный итог: в России выбрали населенные пункты с самыми короткими названиями. В пятерку лидеров вошли места, чьи имена умещаются в две буквы.
- село Иж (Кировская область);
- село Ям (Московская область);
- село Ая (Алтайский край);
- рабочий поселок Ук (Иркутская область);
- деревня Иг (Архангельская область).
Большинство этих лаконичных названий пришли из языков коренных народов России, отмечает "ВЕСТИ". По мнению экспертов, такие топонимы могут стать отличным подспорьем для уроков краеведения. На их примере школьникам легко показывать языковое разнообразие разных регионов страны.
Интересные факты
У жизни в пунктах с ультракороткими названиями есть и обратная сторона. Местные жители порой сталкиваются с неожиданными трудностями. Например, при оформлении госуслуг или отправке почтовых переводов названия могут путать или терять буквы.
А еще сложно бывает с образованием демонимов — так по‑научному называются слова, обозначающие жителей. Попробуйте легко и красиво образовать от «Иж» или «Ук» название местного жителя с помощью суффиксов «‑итянин», «‑ич» или «‑ец». Язык сломаешь!
Так что короткие имена — это не только забавно, но и порой хлопотно. Но свою минуту славы эти крошечные населенные пункты точно заслужили.
