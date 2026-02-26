Почему риелторы не советуют покупать квартиры-студии: раскрываем "подводные камни"

Квартира-студия - популярный вариант жилья для современного человека. Недорого и уютно. Если семья молодая и не успела накопить денег на просторную квартиру, то студия кажется вполне приемлемым временным вариантом. Между тем даже риелторы отговаривают клиентов от покупки квартиры-студии. Так, автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА" рассказывает о своем знакомом риелторе, которая поделилась с ней своими опасениями по поводу покупки квартиры-студии.
Итак, вот какие "подводные камни" ожидают новоявленных владельцев квартиры-студии:
- невозможно пригласить гостей - сидеть элементарно негде. Приходится встречаться в кафе, а это не всегда удобно и бюджетно;
- если студию снимает пара, то супругам просто некуда уйти друг от друга, когда хочется побыть в одиночестве. Или, например, она хочет почитать книгу в тишине, а он шумно смотрит футбол. Как признается риелтор, из-за такой, казалось бы, мелочи распалось немало пар;
- в студии нет возможности для движения. Прошла от кровати до кухни три шага - и все. Никакой физической активности. Нет места для того, чтобы расстелить коврик и позаниматься йогой. То есть жизнь в студии негативно сказывается на физическом здоровье;
- почти в каждой студии имеются проблемы с вентиляцией. В маленьком пространстве летом очень душно.
"У меня была клиентка, которая из-за постоянной нехватки кислорода в студии начала страдать от головных болей и проблем с давлением", - признается риелтор.
Таким образом, жизнь в студии мало похожа на сказку. Если это временное жилье, пока не накопите деньги на более просторное, то, возможно, студия станет палочкой-выручалочкой, но приобретать такую мини-квартирку на всю жизнь - такое себе решение. Если есть планы на покупку постоянной квартиры, то риелтор рекомендует все-таки продолжать снимать жилье и копить хотя бы на небольшую, но полноценную квартиру.
"С отдельной кухней, с прихожей, где можно развернуться. Поверь, разница в цене не стоит тех проблем со здоровьем, которые ты получишь в студии", - уверяет эксперт.
