Где находится в Санкт-Петербурге картина «Последний день Помпеи»?

Картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Это крупнейшее в мире собрание русского искусства, расположенное в Михайловском дворце на Инженерной улице. Полотно имеет инвентарный номер Ж-5084.

Где именно увидеть картину

В настоящее время «Последний день Помпеи» экспонируется в зале №14 Михайловского дворца. Это масштабное полотно размером 456,5 × 651 сантиметр привлекает внимание посетителей своей драматичностью и детализацией.

Интересные факты о картине и её судьбе

История создания. Работа над картиной заняла около шести лет — с 1827 по 1833 год. Брюллов побывал на раскопках Помпей летом 1827 года во время поездки в Неаполь, где ему и пришла мысль написать большое полотно, посвящённое гибели города. Художник не только посетил место трагедии, но и изучил исторические материалы.

Место действия. Несмотря на то что кажется, будто действие происходит на улицах Помпей, на самом деле Брюллов изобразил улицу Гробниц (Strada dei Sepolcri, или Via dei Sepolcri) — дорогу, проходящую через кладбище. Это подтверждается тем, что на картине видны высокие каменные здания с падающими статуями — это кладбищенские мавзолеи.

Судьба после создания. После завершения работы в 1833 году картина сначала демонстрировалась в Риме, а летом 1834 года была отправлена в Санкт-Петербург. Меценат Анатолий Демидов подарил её императору Николаю I, который разместил полотно в Эрмитаже. В конце сентября 1834 года картину переместили в отдельный зал Академии художеств для всеобщего обозрения. В 1851 году она попала в Новый Эрмитаж, а в 1897 году была передана в создаваемый Русский музей императора Александра III (ныне — Государственный Русский музей).

Реставрация. В 2023 году в корпусе Бенуа началась масштабная научная реставрация картины — первая за 200 лет. Специалисты восстанавливали полотно прямо на глазах у посетителей: мастерская была огорожена лишь стеклянной перегородкой. Реставрация включала восстановление живописного слоя и длилась около 10 месяцев.

Как найти зал в Русском музее?

Заходите в главный вход Михайловского дворца. Поднимайтесь по парадной лестнице на второй этаж. Идите через анфиладу залов русской живописи первой половины XIX века. Вам нужен 14-й зал. Пропустить его невозможно — «Последний день Помпеи» доминирует над всем пространством.