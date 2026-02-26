Городовой / Город / Петербург лидирует в России по студентам-иностранцам в колледжах
Петербург лидирует в России по студентам-иностранцам в колледжах

Опубликовано: 26 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
В феврале в город приехали десять кубинцев.

Санкт-Петербург становится пионером в России, внедряя уникальную практику — зачисление иностранных студентов в колледжи.

В феврале в город прибыли десять студентов из Кубы, которые начнут обучение сразу после прохождения языковой подготовки.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, Северная столица эффективно реализует президентские указания по совершенствованию среднего профессионального образования. Об этом упомянул Михаил Мишустин в своем выступлении в Госдуме.

По данным губернатора, в колледжах и училищах города обучается 130 тысяч студентов. Набор на промышленные специальности вырос втрое.

В Петербурге запущены два образовательных завода, восемь кластеров «образование-производство» в рамках федеральной программы «Профессионалитет», а также пять ведущих в стране учебно-производственных полигонов. К 2030 году их количество планируют довести до восьми.

Автор:
Юлия Аликова
