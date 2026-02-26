Почему в "Светофоре" все так дешево: раскрыт главный секрет удивительно низких цен

Названы причины дешивизны товаров в "Светофоре"

"Светофор" – популярная российская сеть дискаунтеров, которая славится низкими ценами на многие товары. Первые магазины появились в 2009 году в Красноярске, а затем сеть опутала всю страну. Сначала владельцы известных супермаркетов потешались над ангарами на городских окраинах. В народе даже бытовал мем: выкладка товаров, как в "Светофоре", то есть, как попало. Но со временем крупным торговым сетям стало не до шуток. Ведь "Светофор" прочно занял свою нишу на отечественном рынке и завоевал любовь покупателей. Так в чем секрет низких цен магазина? Об этом рассказал автор Дзен-канала "Этобаза" (18+).

Сплошная экономия

Чтобы сохранять низкие цены, "Светофор" от всей души экономит на рекламе. Большинство новостей о скидках и поступлениях передаются по так называемому "сарафанному радио": от покупателя к покупателю.

Зайдя в "Светофор", вы не увидите красивой раскладки товаров. Все здесь размещается на больших стеллажах и деревянных поддонах, прямо в заводской упаковке.

Кроме того, торговая сеть снимает очень дешевые помещения, на которые другие бы даже не взглянули. Как говорится, между шоссе и свалкой.

Важной "фишкой" "Светофора" считается экономия на холодильниках. У них может не быть стационарных холодильных камер, при этом есть дешевое складское охлажденное помещение за силиконовой занавеской. Так гораздо дешевле.

Экономят и на сотрудниках торговой сети. Они трудятся в режиме многозадачности.

Простая упаковка и отсутствие бренда

Что касается товаров, то "Светофор" вполне может реализовывать продукцию с истекающим, но еще не истекшим сроком годности. От поставщиков торговая сеть требует максимально низких цен. Те экономят на упаковке и не указывают бренд, за счет чего стоимость продукции снижается.

Интересно, что довольно часто в "Светофор" приходят товары тех же поставщиков, которые сотрудничают с "Магнитом" и "Пятерочкой". Но просто в более простой и невзрачной упаковке, под иным названием и без указания фирменного бренда.

Выводы

В "Светофоре" смело можно покупать непродовольственные товары, а также сахар, соль и муку: их сложно испортить. А вот с теми же консервами лучше быть осторожными: за ту цену, которую "Светофор" платит поставщикам тех же шпрот, внутри банки могут оказаться некондиционные рыбьи потрошки". Поэтому всегда стоит внимально изучать сам товар и его состав.

Отзывы покупателей

Интернет-пользователи поблагодарили автора за объяснение и поделились собственным мнением о "Светофоре":

"Отличный магазин, если нужно что-то не связанное с питанием. Тапочки в баню, полироль для машины, салфетки, корзина для белья в стирку. Если внимательно смотреть, что покупаешь, то можно очень сэкономить на мелочах". "Покупаем разные продукты, но с оглядкой. Беру там рис и гречку в пакетиках от Увелки, родители покупают орехи в пакетиках. Лимонад "как в детстве" летом. Но не все продукты хороши, надо осмотреть товар". "Беру замороженные овощи и пропаренный рис, а также бытовую химию и всякие губки/салфетки. В холодильник даже не захожу: считаю, что колбаса и сыр там не очень съедобные". "В общем низкокачественный товар, низкая оплата персоналу и дешевые помещения. В этом кроется "успех" "Светофора". "Купил как-то в Светофоре шуруповерт за 450 рублей. Думал, пока не куплю хороший, попользуюсь этой "дешевкой". А он не ломается и не ломается. Крышу, забор, еще кучу работ переделал, а шуруповерт работает и работает ! Уже три года".

