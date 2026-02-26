Где в Санкт-Петербурге учился Николай Гумилев?

В Санкт-Петербурге Николай Гумилев учился в гимназии Гуревича, Царскосельской гимназии и на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета.

Николай Степанович Гумилёв в Санкт-Петербурге учился в гимназии Гуревича — одном из лучших частных средних учебных заведений города. Это заведение сыграло важную роль в его раннем образовании, хотя учёба не была для него главным приоритетом.

Гимназия располагалась по адресу: Лиговская улица, дом 1/43 (угол Бассейной улицы). Сегодня это — Лиговский проспект, дом 1/43 (угол улицы Некрасова).

Особенности обучения

Гумилёв поступил в гимназию Гуревича осенью 1895 года, после того как семья переехала в Санкт-Петербург. Учёба не вызывала у него особого интереса: он предпочитал читать приключенческие романы и рисовать, а не заниматься школьными предметами. По иностранным языкам он регулярно получал плохие оценки, а в 1900 году его даже оставили на второй год.

В это же время у старшего брата Дмитрия обнаружили туберкулёз, и семья переехала на Кавказ, в Тифлис. В Тифлисе Гумилёв увлёкся астрономией и историей, начал брать уроки рисования, много времени проводил в горах. Впечатления от этого периода легли в основу его первых стихов.

Дальнейший путь

После возвращения в Царское Село в 1903 году Гумилёв возобновил обучение в Царскосельской гимназии. Здесь он также не отличался академическими успехами и даже был на грани отчисления. Сохранить место в гимназии ему помог директор — поэт Иннокентий Фёдорович Анненский, который высоко ценил талант юноши.

В 1906 году Гумилёв окончил гимназию. В его табели была всего одна пятёрка — по логике. На выпускных экзаменах он получил ещё одну оценку «отлично» — по словесности. На вопрос преподавателя «Чем замечательна поэзия Пушкина?» он ответил одним словом: «Кристальностью».

Позже, в 1912 году, Гумилёв поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где изучал старофранцузскую поэзию. Однако он не завершил образование из-за участия в Первой мировой войне.

