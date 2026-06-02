Бесплатный парк и пушки Екатерины II: Гатчина отмечает 260-летие, а Петергоф спасает любимый домик Петра
Бесплатный парк и пушки Екатерины II: Гатчина отмечает 260-летие, а Петергоф спасает любимый домик Петра

Опубликовано: 2 июня 2026 13:36
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
6 июня Дворцовый парк будет работать для всех посетителей бесплатно.

Гатчина готовится к большому празднику, а в Петергофе начинают спасать один из самых старых памятников. Рассказываем по порядку.

Гатчина: пушки, музыка и бесплатный вход

В этом году Гатчинскому дворцу исполняется 260 лет. Это не просто здание, а настоящий рыцарский замок с подземными ходами и тайнами.

В честь юбилея музей подготовил отличный подарок, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

6 июня вход в Дворцовый парк будет бесплатным для всех.

Что там стоит посмотреть:

  • Старинные пушки. На плацу выставят 11 подлинных орудий времен Екатерины II.
  • Новые локации. После долгого ремонта откроют Горбатый мост и уютный кухонный дворик.
  • Оркестры. Вечером на лугу у воды будут играть военные моряки. Атмосфера обещает быть праздничной.

А на следующий день, 7 июня, во дворце откроется выставка «Семь историй сотворения мира». Она посвящена тому, как восстанавливали Гатчину после войны.

К слову, дворец сильно пострадал в годы блокады, и его буквально собирали по кусочкам последние 50 лет.

Петергоф: обновляем «любимый домик» Петра I

Пока в Гатчине празднуют, в Петергофе приступают к серьезной работе. Там начинают реставрацию дворца Монплезир.

Монплезир переводится как «моё удовольствие». Это было самое любимое место Петра I. Он сам рисовал эскизы здания и выбрал место прямо на берегу Финского залива.

Это один из немногих дворцов, который сохранил свой облик почти без изменений с XVIII века.

Что будут делать:

  • Отремонтируют фасады.
  • Приведут в порядок кирпичную отмостку (дорожку вокруг здания).
  • Защитят стены от влаги и ветра с залива.

Работы масштабные и продлятся долго — до мая 2029 года. Но переживать не стоит: закрывать всё сразу не планируют.

Строители обещают работать аккуратно, чтобы не мешать туристам и не повредить ценные экспонаты внутри.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург стал популярным у путешественников на День России.

