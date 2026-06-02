Городовой / Новости Петербурга / 56 миллионов разрыва и новый оклад Глушенкова: «Зенит» закрепляет финансовое лидерство в РПЛ
56 миллионов разрыва и новый оклад Глушенкова: «Зенит» закрепляет финансовое лидерство в РПЛ

Опубликовано: 2 июня 2026 13:59
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Dmitry Golubovich
С игроком продлили контракт до 2030 года. 

Похоже, главная трансферная сага этой недели в российском футболе подходит к концу. Максим Глушенков, который ворвался в состав «Зенита» и сразу стал любимчиком трибун, вот-вот подпишет новый контракт.

По данным инсайдеров, переговоры шли целый месяц, и на днях стороны ударят по рукам, пишет "ДП" со ссылкой на футбольного инсайдера Ивана Карпова.

Зарплата, от которой кружится голова

Цифры в новом соглашении впечатляют. Если раньше Максим получал около 15 миллионов рублей в месяц, то теперь его «оклад» вырастет до 20 миллионов. И это чистыми, без учета премий и подъемных.

Если посчитать весь срок контракта до 2030 года, Глушенков заработает в Петербурге больше миллиарда рублей. Для 27-летнего игрока это не просто успех, а настоящий джекпот.

Почему так спешат?

Казалось бы, зачем продлевать контракт сейчас? Ведь старый действовал до 2028 года. Но у руководства «Зенита» были веские причины нервничать.

На Максима активно засматривались клубы из Саудовской Аравии. А там, как мы знаем, денег не жалеют.

Чтобы талантливого полузащитника не переманили шейхи, «Зенит» сыграл на опережение: поднял зарплату и увеличил срок соглашения. Теперь забрать Глушенкова будет гораздо сложнее и дороже.

Лучший среди своих

На сегодняшний день Максим — один из самых дорогих российских футболистов. После его перехода из «Локомотива» в «Зенит» его ценник взлетел до небес.

В списке самых дорогих игроков чемпионата он соседствует с бразильцами Педро и Луисом Энрике. Это говорит о многом: Максим сейчас — лицо нашего футбола.

«Зенит» вне конкуренции

Вообще, финансовая мощь питерцев продолжает поражать. Суммарно весь состав «Зенита» оценивают почти в 177 миллионов евро. Чтобы вы понимали масштаб: идущие следом «Спартак» и «Краснодар» отстают больше чем на 56 миллионов евро у каждого.

Да, стоимость команды за год немного упала, но пропасть между Петербургом и остальными клубами по-прежнему огромная.

Подписание Глушенкова на таких условиях — это еще один сигнал конкурентам: отдавать трон «Зенит» не собирается.

Ранее «Городовой» рассказывал, что отставка Семака станет для «Зенита» главной ошибкой.

