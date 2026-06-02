Беру картошку и грибы — через 20 минут гора хрустящей вкуснятины готова: съедается мгновенно
Эти рулетики из лаваша с картофелем и грибами отлично подходят для завтрака, ужина или быстрого перекуса. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".
Ингредиенты:
- картофель — 600 г,
- грибы (шампиньоны или любые другие) — 400 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- зелёный лук — 20 г,
- тонкий лаваш — 200 г,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель очищаю, нарезаю кусочками и отвариваю до готовности. Затем сливаю воду и разминаю в пюре. Грибы нарезаю небольшими кусочками. Лук очищаю и мелко шинкую.
На сковороде разогреваю немного масла и обжариваю лук до мягкости. Добавляю грибы, солю, перчу и готовлю до испарения лишней влаги и лёгкой золотистой корочки.
Готовые грибы с луком слегка остужаю и измельчаю в блендере до состояния грибной икры. В пюре превращать не нужно.
Соединяю картофельное пюре с грибной массой. Добавляю мелко нарезанный зелёный лук, при необходимости досаливаю и приправляю перцем.
Лаваш раскладываю на рабочей поверхности и равномерно распределяю по нему начинку. Сворачиваю плотный рулет и нарезаю его кусочками толщиной примерно 3 см.
Яйцо взбиваю вилкой. Каждый кусочек рулета обмакиваю в яйцо со всех сторон. На сковороде разогреваю растительное масло и обжариваю рулетики с двух сторон до золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю немного сыра, свежий укроп или обжаренную морковь в начинку.
