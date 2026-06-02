Беру картошку и грибы — через 20 минут гора хрустящей вкуснятины готова: съедается мгновенно

Когда хочется приготовить что-то простое, сытное и по-настоящему домашнее.

Эти рулетики из лаваша с картофелем и грибами отлично подходят для завтрака, ужина или быстрого перекуса. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".

Ингредиенты:

картофель — 600 г,

грибы (шампиньоны или любые другие) — 400 г,

репчатый лук — 1 шт.,

зелёный лук — 20 г,

тонкий лаваш — 200 г,

яйцо — 1 шт.,

соль — по вкусу,

чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель очищаю, нарезаю кусочками и отвариваю до готовности. Затем сливаю воду и разминаю в пюре. Грибы нарезаю небольшими кусочками. Лук очищаю и мелко шинкую.

На сковороде разогреваю немного масла и обжариваю лук до мягкости. Добавляю грибы, солю, перчу и готовлю до испарения лишней влаги и лёгкой золотистой корочки.

Готовые грибы с луком слегка остужаю и измельчаю в блендере до состояния грибной икры. В пюре превращать не нужно.

Соединяю картофельное пюре с грибной массой. Добавляю мелко нарезанный зелёный лук, при необходимости досаливаю и приправляю перцем.

Лаваш раскладываю на рабочей поверхности и равномерно распределяю по нему начинку. Сворачиваю плотный рулет и нарезаю его кусочками толщиной примерно 3 см.

Яйцо взбиваю вилкой. Каждый кусочек рулета обмакиваю в яйцо со всех сторон. На сковороде разогреваю растительное масло и обжариваю рулетики с двух сторон до золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю немного сыра, свежий укроп или обжаренную морковь в начинку.

