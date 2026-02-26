К какому району Санкт-Петербурга относится Павловск?

Город Павловск относится к Пушкинскому району Санкт-Петербурга.

Павловск — город в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга, расположенный на реке Славянке в 25 км к югу от центра города и в 3 км к юго-востоку от районного центра — города Пушкин.

Это не просто населённый пункт, а уникальный историко-культурный комплекс, известный своим дворцово-парковым ансамблем, который входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

Исторический контекст

Павловск был основан в 1777 году. Изначально это было село Павловское, которое императрица Екатерина II подарила своему сыну, великому князю Павлу Петровичу (будущему императору Павлу I), в честь рождения его сына — будущего императора Александра I. До 1796 года поселение носило название Павловское село, а в 1918–1944 годах — Слуцк (в честь революционерки Веры Слуцкой). Историческое название вернули в 1944 году.

Градостроительная особенность

Город имеет неправильную, изрезанную форму. Северная часть занята дворцово-парковым ансамблем, а районы жилой застройки сосредоточены южнее, образуя два массива, разделённые парком «Мариенталь»: к западу от парка преобладает многоэтажная застройка, к востоку — индивидуальная. На юге расположены несколько коллективных садоводств.

Официального административного деления город не имеет, но выделяют исторические районы (Грачёвка, Динамо, Зверинец, Пязелево) и территориальные зоны (Гамболово, остров Княгини Ливен, Красная Славянка, остров Любви, Попово).

Дворцово-парковый ансамбль

Павловский дворец и парк — главная достопримечательность города. Дворец был построен в 1782–1787 годах по проекту архитектора Чарльза Камерона, позже перестраивался В. Бренной и А. Н. Воронихиным. Это трёхэтажное здание с куполом на 64 колоннах, соединённое полукруглыми галереями с одноэтажными корпусами, образует парадный двор в форме подковы.

Павловский парк — один из крупнейших пейзажных парков России и Европы, его площадь составляет около 600 га. Парк включает 7 ландшафтных районов: Придворцовый, Долина реки Славянки, Большая звезда с долиной прудов, Старая Сильвия, Новая Сильвия, Парадное поле и Белая Берёза.

