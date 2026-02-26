Городовой / Учеба / Где в Санкт-Петербурге учился Борис Стругацкий?
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Где в Санкт-Петербурге учился Борис Стругацкий?

Опубликовано: 26 февраля 2026 13:50
 Проверено редакцией
Борис Стругацкий
Где в Санкт-Петербурге учился Борис Стругацкий?
Global Look Press/Zamir Usmanov
В Санкт-Петербурге Борис Стругаций учился в гимназии и ЛГУ.

Борис Натанович Стругацкий, один из братьев-писателей-фантастов, получил образование в двух учебных заведениях Санкт-Петербурга (в то время — Ленинграда).

Гимназия №107

Школьное образование Борис Стругацкий получил в гимназии №107 на Выборгской улице, 3. Он окончил её в 1950 году с серебряной медалью. В этой же школе работала его мать — Александра Ивановна Литвинчёва, учительница русского языка и литературы, заслуженный учитель РСФСР.

Интересно, что предположительно здесь же учился и старший брат Аркадий Стругацкий, но архивных документов об этом не сохранилось, так как он окончил школу во время войны.

В 2013 году родительский комитет гимназии предлагал установить на здании мемориальную доску в память о братьях Стругацких.

Математико-механический факультет ЛГУ

После школы Борис Стругацкий пытался поступить на физический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), но не был принят. Тогда он подал документы на математико-механический факультет (матмех) ЛГУ, который и окончил в 1955 году по специальности «астроном».

Во время обучения на первом курсе Борис познакомился со своей будущей женой Аделаидой Андреевной Карпелюк — сокурсницей по группе астрономии.

В 1951 году Стругацкий проходил летнюю практику в Алма-Атинской обсерватории при Академии наук Казахской ССР в секторе астроботаники. Там под руководством академика Гавриила Тихова студенты изучали возможность существования жизни на других планетах Солнечной системы.

После окончания университета Борис пытался поступить в аспирантуру Пулковской обсерватории, но не смог защитить диссертацию. В итоге он остался работать там инженером по счётно-аналитическим машинам.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью