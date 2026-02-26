Где в Санкт-Петербурге учился Борис Стругацкий?

В Санкт-Петербурге Борис Стругаций учился в гимназии и ЛГУ.

Борис Натанович Стругацкий, один из братьев-писателей-фантастов, получил образование в двух учебных заведениях Санкт-Петербурга (в то время — Ленинграда).

Гимназия №107

Школьное образование Борис Стругацкий получил в гимназии №107 на Выборгской улице, 3. Он окончил её в 1950 году с серебряной медалью. В этой же школе работала его мать — Александра Ивановна Литвинчёва, учительница русского языка и литературы, заслуженный учитель РСФСР.

Интересно, что предположительно здесь же учился и старший брат Аркадий Стругацкий, но архивных документов об этом не сохранилось, так как он окончил школу во время войны.

В 2013 году родительский комитет гимназии предлагал установить на здании мемориальную доску в память о братьях Стругацких.

Математико-механический факультет ЛГУ

После школы Борис Стругацкий пытался поступить на физический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), но не был принят. Тогда он подал документы на математико-механический факультет (матмех) ЛГУ, который и окончил в 1955 году по специальности «астроном».

Во время обучения на первом курсе Борис познакомился со своей будущей женой Аделаидой Андреевной Карпелюк — сокурсницей по группе астрономии.

В 1951 году Стругацкий проходил летнюю практику в Алма-Атинской обсерватории при Академии наук Казахской ССР в секторе астроботаники. Там под руководством академика Гавриила Тихова студенты изучали возможность существования жизни на других планетах Солнечной системы.

После окончания университета Борис пытался поступить в аспирантуру Пулковской обсерватории, но не смог защитить диссертацию. В итоге он остался работать там инженером по счётно-аналитическим машинам.

