Когда взошли петельки - обязательно: как вырастить крепкую рассаду перца - мощная и не вытягивается

Первые дни после появления петельки всходов — самый ответственный момент в выращивании рассады перца. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Автор канала «С грядки — к столу» выделяет пять ключевых правил, которые помогут получить здоровые, коренастые растения.
Как ухаживать за рассадой перца после появления зелёных росточков:
- Снять укрытие и переставить на свет. Плёнку или крышку убирают немедленно, иначе ростки вытянутся. Контейнер ставят на самое светлое окно — лучше южное или юго-восточное.
- Регулировать температуру. Первую неделю поддерживают +16...18C, чтобы корни окрепли, а надземная часть не вытягивалась. Затем температуру повышают до +20...25C днём и +16...18C ночью.
- Организовать досветку. Перцу нужно 12–14 часов света в сутки. Фитолампы или лампы дневного света размещают в 15–25 см от верхушек растений.
- Поливать умеренно и аккуратно. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Всходы поливают из спринцовки под корень, взрослую рассаду — водой комнатной температуры. Лучшее время — утро.
- Вовремя подкормить. Первую подкормку проводят при появлении 3–4 настоящих листьев удобрением с формулой 13:40:13 (азот, фосфор, калий) или специальным комплексом для рассады без хлора.
Принципы, которых нужно придерживаться в "младенческом" возрасте: хорошее освещение, прохлада в первую неделю, аккуратный полив и сбалансированное питание. Соблюдая эти правила, даже начинающий садовод получит рассаду, которая легко перенесёт высадку и даст богатый урожай.
