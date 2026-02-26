Бастрыкин вмешался: 10-летний кошмар жителей Кировского района под следствием

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении крематория для животных.
Более 10 лет это предприятие функционирует вблизи жилых кварталов Кировского и Красносельского районов, загрязняя воздух дымом и накапливая останки, что угрожает здоровью жителей и окружающей среде.
Местные жители неоднократно обращались с жалобами в надзорные органы, тема освещалась в прессе, и в итоге инициировано расследование,
Следователи запросили у крематория документы, осмотрели место хранения биологических отходов и организовали судебные экспертизы, сообщили в пресс-службе петербургского ГСУ СК России.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю петербургского ГСУ СК Павлу Выменцу отчитаться о ходе и итогах проверки. Дело взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета.