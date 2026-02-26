Городовой / Город / Бастрыкин вмешался: 10-летний кошмар жителей Кировского района под следствием
Бастрыкин вмешался: 10-летний кошмар жителей Кировского района под следствием

Опубликовано: 26 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Бастрыкин вмешался: 10-летний кошмар жителей Кировского района под следствием
Бастрыкин вмешался: 10-летний кошмар жителей Кировского района под следствием
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Жители жаловались на соседствующее предприятие во все профильные инстанции.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении крематория для животных.

Более 10 лет это предприятие функционирует вблизи жилых кварталов Кировского и Красносельского районов, загрязняя воздух дымом и накапливая останки, что угрожает здоровью жителей и окружающей среде.

Местные жители неоднократно обращались с жалобами в надзорные органы, тема освещалась в прессе, и в итоге инициировано расследование,

Следователи запросили у крематория документы, осмотрели место хранения биологических отходов и организовали судебные экспертизы, сообщили в пресс-службе петербургского ГСУ СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю петербургского ГСУ СК Павлу Выменцу отчитаться о ходе и итогах проверки. Дело взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета.

Автор:
Юлия Аликова
Город
